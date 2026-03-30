NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governo de Minas amplia cobertura do Samu e garante atendimento em 100% do estado

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Governo de Minas amplia cobertura do Samu e garante atendimento em 100% do estado

O Governo de Minas anunciou, nesta sexta-feira (19/12), uma conquista fundamental: a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em 100% do estado. A marca foi alcançada com a inauguração da Central de Regulação em Uberaba, no Triângulo Mineiro, serviço que amplia a cobertura e garante acesso mais rápido e qualificado ao atendimento de urgência e emergência.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o vice-governador, Mateus Simões, participaram da inauguração da unidade operacional que representa um marco para o estado. “Agora, simplesmente todos os mineiros, de todos os municípios, contarão com os serviços do Samu. Essa é uma marca histórica, pois só sabe a importância desses serviços quem já precisou deles”, disse Zema.

 
 
 
   
   


A cobertura integral do Samu em Minas Gerais foi viabilizada com a implantação do serviço na Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul. Ao longo de 2025, o Governo de Minas entregou 17 bases na região, ampliando o atendimento de urgência nas áreas urbanas, rurais e nas principais vias de ligação entre os municípios.

Os 27 municípios da macrorregião Triângulo do Sul, que ainda não tinham cobertura do Samu, serão atendidos pelo serviço a partir do início das operações nas bases, programado para a próxima segunda-feira (22/12). 

“Já tive familiares que se acidentaram e precisaram do serviço do Samu, em 1996. Por causa da falta de cobertura, o atendimento demorou muito para chegar, com isso, infelizmente, meu pai e minha mãe morreram no acidente, então eu sei como esse serviço é importante”, recordou o vice-governador Mateus Simões.

 
 
 
   
   


A universalização do Samu representa um marco histórico para a saúde pública em Minas Gerais e consolida a regionalização da assistência como política de Estado. A ampliação do serviço assegura que toda a população mineira, independentemente da localização, tenha acesso ao atendimento pré-hospitalar em situações críticas. 

Nos últimos três anos, o Estado destinou mais de R$ 85 milhões ao fortalecimento do Samu. Com os convênios firmados entre 2019 e 2025, os investimentos totais superaram R$ 110 milhões, impulsionando a expansão do serviço em diversas macrorregiões e garantindo melhorias no atendimento. 

Além disso, somente em 2025, o Governo de Minas destinou mais de R$ 246 milhões ao custeio do serviço em todo o território estadual, assumindo parcela significativa do financiamento do Samu e garantindo a sustentabilidade da operação nos consórcios regionais. 

Os avanços foram viabilizados por meio de investimentos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), com foco na estruturação das Centrais de Regulação de Urgência (CRU), formalização de novos convênios, aquisição de unidades móveis e ampliação de bases descentralizadas, fortalecendo a capacidade operacional do serviço.

Atendimento em todo o estado 

Desde o início da atual gestão, a expansão do Samu foi tratada como prioridade estratégica. Em 2019, o serviço atendia 562 municípios, o equivalente a cerca de 66% do estado. A universalização elimina desigualdades históricas de acesso ao atendimento de urgência e reforça a rede de proteção à vida em todas as regiões do estado.

 


Frota e atendimento especializado

Para atender a população mineira, o Samu conta atualmente com uma frota modernizada e ampliada, composta por 362 Unidades de Suporte Básico (USB), 96 Unidades de Suporte Avançado (USA), duas motolâncias e cinco aeronaves destinadas ao suporte aéreo avançado. 

Minas Gerais é referência com o maior serviço aeromédico da rede pública no Brasil. O Serviço Aéreo de Suporte Avançado de Vida (Saav), coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) em parceria com a SES-MG, atua de forma integrada aos Samus regionais. 

A estrutura será ampliada em 2026, com a incorporação de dois novos helicópteros, reforçando a capacidade de resposta em situações de alta complexidade.

Integração 

A atuação do Samu é organizada a partir das Centrais de Regulação Médica, onde profissionais capacitados recebem as chamadas e avaliam cada ocorrência conforme a gravidade. A resposta pode envolver orientações por telefone ou o envio de unidades móveis, de acordo com a necessidade do paciente. 

O serviço opera de forma integrada à rede pública, em articulação com hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e demais serviços de saúde, assegurando encaminhamento adequado e continuidade da assistência em todo o estado.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Prefeitura de Sorocaba e Sebrae lançam projeto para capacitação na área de beleza e estética – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Espaço Empreendedor em parceria com o Banco do Povo, ligados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), a Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), lançam, na próxima segunda-feira (10), o “Desenvolve Sorocaba: […]
NOTÍCIAS

Sorocaba vacina mais 1.300 pessoas na ação de sábado (9) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

11 de novembro de 2024 14:12 Por: Bruno Rodrigues Sorocaba realizou no sábado (9), das 10h às 16h, uma ação de vacinação em 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sendo elas: Angélica, Aparecidinha, Barcelona, Brigadeiro Tobias, Cerrado, Éden, Escola, Habiteto, Haro, Laranjeiras, Lopes de Oliveira, Maria do Carmo, Maria Eugênia, Mineirão, Nova Esperança, Nova Sorocaba, Rodrigo, Santana, São […]
NOTÍCIAS

Quartel do Corpo de Bombeiros de Coxim é revitalizado com mão de obra prisional – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

O quartel do 9º GBM (9º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar) de Coxim passou por uma revitalização com a ocupação produtiva do trabalho de custodiados do EPMC (Estabelecimento Penal Masculino de Coxim). Três reeducandos participaram da obra, realizando serviços de elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura, como parte de um programa de retribuição social da […]