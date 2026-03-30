Agência Minas Gerais | Governo de Minas amplia cobertura do Samu e garante atendimento em 100% do estado

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O Governo de Minas anunciou, nesta sexta-feira (19/12), uma conquista fundamental: a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em 100% do estado. A marca foi alcançada com a inauguração da Central de Regulação em Uberaba, no Triângulo Mineiro, serviço que amplia a cobertura e garante acesso mais rápido e qualificado ao atendimento de urgência e emergência.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o vice-governador, Mateus Simões, participaram da inauguração da unidade operacional que representa um marco para o estado. “Agora, simplesmente todos os mineiros, de todos os municípios, contarão com os serviços do Samu. Essa é uma marca histórica, pois só sabe a importância desses serviços quem já precisou deles”, disse Zema.

























A cobertura integral do Samu em Minas Gerais foi viabilizada com a implantação do serviço na Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul. Ao longo de 2025, o Governo de Minas entregou 17 bases na região, ampliando o atendimento de urgência nas áreas urbanas, rurais e nas principais vias de ligação entre os municípios.

Os 27 municípios da macrorregião Triângulo do Sul, que ainda não tinham cobertura do Samu, serão atendidos pelo serviço a partir do início das operações nas bases, programado para a próxima segunda-feira (22/12).

“Já tive familiares que se acidentaram e precisaram do serviço do Samu, em 1996. Por causa da falta de cobertura, o atendimento demorou muito para chegar, com isso, infelizmente, meu pai e minha mãe morreram no acidente, então eu sei como esse serviço é importante”, recordou o vice-governador Mateus Simões.

























A universalização do Samu representa um marco histórico para a saúde pública em Minas Gerais e consolida a regionalização da assistência como política de Estado. A ampliação do serviço assegura que toda a população mineira, independentemente da localização, tenha acesso ao atendimento pré-hospitalar em situações críticas.

Nos últimos três anos, o Estado destinou mais de R$ 85 milhões ao fortalecimento do Samu. Com os convênios firmados entre 2019 e 2025, os investimentos totais superaram R$ 110 milhões, impulsionando a expansão do serviço em diversas macrorregiões e garantindo melhorias no atendimento.

Além disso, somente em 2025, o Governo de Minas destinou mais de R$ 246 milhões ao custeio do serviço em todo o território estadual, assumindo parcela significativa do financiamento do Samu e garantindo a sustentabilidade da operação nos consórcios regionais.

Os avanços foram viabilizados por meio de investimentos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), com foco na estruturação das Centrais de Regulação de Urgência (CRU), formalização de novos convênios, aquisição de unidades móveis e ampliação de bases descentralizadas, fortalecendo a capacidade operacional do serviço.

Atendimento em todo o estado

Desde o início da atual gestão, a expansão do Samu foi tratada como prioridade estratégica. Em 2019, o serviço atendia 562 municípios, o equivalente a cerca de 66% do estado. A universalização elimina desigualdades históricas de acesso ao atendimento de urgência e reforça a rede de proteção à vida em todas as regiões do estado.







Frota e atendimento especializado

Para atender a população mineira, o Samu conta atualmente com uma frota modernizada e ampliada, composta por 362 Unidades de Suporte Básico (USB), 96 Unidades de Suporte Avançado (USA), duas motolâncias e cinco aeronaves destinadas ao suporte aéreo avançado.

Minas Gerais é referência com o maior serviço aeromédico da rede pública no Brasil. O Serviço Aéreo de Suporte Avançado de Vida (Saav), coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) em parceria com a SES-MG, atua de forma integrada aos Samus regionais.

A estrutura será ampliada em 2026, com a incorporação de dois novos helicópteros, reforçando a capacidade de resposta em situações de alta complexidade.

Integração

A atuação do Samu é organizada a partir das Centrais de Regulação Médica, onde profissionais capacitados recebem as chamadas e avaliam cada ocorrência conforme a gravidade. A resposta pode envolver orientações por telefone ou o envio de unidades móveis, de acordo com a necessidade do paciente.

O serviço opera de forma integrada à rede pública, em articulação com hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e demais serviços de saúde, assegurando encaminhamento adequado e continuidade da assistência em todo o estado.