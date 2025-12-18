Prêmio Antônio Fraga celebra escritores e valoriza culturas indígenas em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu celebrou a vocação literária da cidade na terceira edição do Prêmio Antônio Fraga, concedido pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG). A Noite de Autógrafos foi realizada nesta semana, no Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques, no Centro, e contou com o apoio das secretarias municipais de Cultura (SEMCULT) e de Educação (SEMED).

Ao todo, 30 escritores foram contemplados pelo Edital de Chamamento Público 2025, nas categorias contos, crônicas e poesias. Eles participaram do lançamento e autografaram o livro desta edição, que trouxe como tema “Povos Originários – Indígenas”. A obra reúne textos inéditos que abordam a história, a cultura e os saberes dos povos originários do Brasil, incluindo aqueles que habitavam áreas que hoje compõem o território de Nova Iguaçu.

A iniciativa integra o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita da Prefeitura de Nova Iguaçu, desenvolvido por meio da FENIG, e reforça o papel do município na valorização da produção literária local e da diversidade cultural. Para o presidente da Fundação, Miguel Ribeiro, o livro representa mais do que uma publicação. “Uma sociedade é constituída de histórias de muitos povos. Esse livro tem o foco de destacar uma cultura que faz parte da formação do povo brasileiro. Os povos originários têm muito a nos ensinar”, afirmou.