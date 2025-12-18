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Prêmio Antônio Fraga celebra escritores e valoriza culturas indígenas em Nova Iguaçu

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Nova Iguaçu celebrou a vocação literária da cidade na terceira edição do Prêmio Antônio Fraga, concedido pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG). A Noite de Autógrafos foi realizada nesta semana, no Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques, no Centro, e contou com o apoio das secretarias municipais de Cultura (SEMCULT) e de Educação (SEMED).

Ao todo, 30 escritores foram contemplados pelo Edital de Chamamento Público 2025, nas categorias contos, crônicas e poesias. Eles participaram do lançamento e autografaram o livro desta edição, que trouxe como tema “Povos Originários – Indígenas”. A obra reúne textos inéditos que abordam a história, a cultura e os saberes dos povos originários do Brasil, incluindo aqueles que habitavam áreas que hoje compõem o território de Nova Iguaçu.

A iniciativa integra o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita da Prefeitura de Nova Iguaçu, desenvolvido por meio da FENIG, e reforça o papel do município na valorização da produção literária local e da diversidade cultural. Para o presidente da Fundação, Miguel Ribeiro, o livro representa mais do que uma publicação. “Uma sociedade é constituída de histórias de muitos povos. Esse livro tem o foco de destacar uma cultura que faz parte da formação do povo brasileiro. Os povos originários têm muito a nos ensinar”, afirmou.

O evento contou ainda com a participação de representantes da comunidade indígena de Nova Iguaçu, como o mestre em Serviço Social Natã Coutinho, do povo Tabajara, e Sumika Azuma, do povo Baré, que atua na comunidade de Tinguá. A presença reforçou o diálogo entre literatura, ancestralidade e identidade cultural.

A publicação “Povos Originários” promove a memória ancestral, a diversidade cultural e a preservação das histórias e saberes indígenas por meio da literatura, em um período marcado pela intensificação dos debates sobre meio ambiente e sustentabilidade. Os exemplares serão distribuídos para as bibliotecas municipais e em eventos realizados pela FENIG, fortalecendo o acesso à leitura e o desenvolvimento humano e intelectual da população.

O Prêmio Antônio Fraga homenageia o escritor que viveu na Baixada Fluminense e se destacou por obras como o livro Desabrigo (1942) e o poema dramático Moinho (1957), além de contos, crônicas e ensaios. Reconhecido por artistas e intelectuais, Antônio Fraga é considerado um dos grandes nomes da literatura de linguagem popular.

Criado em 2023, o prêmio já se consolidou como vitrine da produção literária local. Na primeira edição, o livro DNA Nordestino de Nova Iguaçu reuniu textos de 15 estudantes da rede municipal, distribuídos em escolas e eventos culturais. Em 2024, a segunda edição contemplou 30 escritores com obras sobre o tema DNA Iguaçuano, reunindo novos talentos e autores experientes em plena atividade literária no município.

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