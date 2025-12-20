Governador apresenta balanço de um ano do SC Mais Inovação e reconhece mais de 200 municípios inovadores

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

O governador Jorginho Mello apresentou nesta quarta-feira, 17, o balanço de um ano do Programa SC Mais Inovação, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma das maiores iniciativas públicas voltadas ao fortalecimento da inovação em Santa Catarina. Entre 2024 e 2025, o programa percorreu as 21 microrregiões catarinenses, em mais de 1.700 visitas, somou mais de R$ 1 milhão em investimentos diretos em eventos e capacitações, além de R$ 1,5 milhão em cooperação técnica com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Durante o evento, também foi realizada a entrega do Selo Município Inovador Catarinense às cidades que avançaram na construção de legislações municipais voltadas à inovação local. A solenidade marcou ainda o lançamento do projeto Educação Empreendedora, uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação, para promoção do empreendedorismo entre os jovens no contraturno escolar.

Para o governador, os resultados demonstram que Santa Catarina avança ao tratar a inovação como política de Estado. “Nós acreditamos que a inovação precisa chegar a todos os municípios, respeitando as vocações locais e fortalecendo quem produz, empreende e gera oportunidades. O SC Mais Inovação mostrou que, quando o Estado se aproxima dos municípios, os resultados aparecem. Santa Catarina hoje é um território mais preparado para crescer com inteligência, tecnologia e desenvolvimento”, afirmou Jorginho Mello.

Em um ano de programa, o SC Mais Inovação percorreu todas as microrregiões catarinenses e realizou 1.714 visitas técnicas, promovendo a conexão entre poder público, universidades, empresas, instituições e a sociedade civil organizada em torno do desenvolvimento territorial. O programa também somou mais de R$ 1 milhão em investimentos diretos em eventos e capacitações, além de R$ 1,5 milhão em cooperação técnica com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Durante o ciclo do programa, o DemandaSC foi consolidado como uma ferramenta estratégica construída a partir das prioridades apontadas pelos próprios municípios, alcançando 87% de adesão em todo o estado. “O SC Mais Inovação é uma iniciativa contínua, a longo prazo, que estabelece bases sólidas para que os municípios avancem em inovação com segurança jurídica, planejamento e visão de futuro. Encerramos este ano com resultados concretos e com Santa Catarina mais preparada para promover um desenvolvimento territorial inteligente. O programa reafirma o compromisso de integrar as regiões catarinenses, para que a política de inovação possa atingir a todos que precisam, criando oportunidades e empregos, e melhorando a qualidade de vida dos catarinenses”, ressaltou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edgard Usuy.

Outro eixo relevante do SC Mais Inovação foi o acesso ao crédito e o fortalecimento das empresas inovadoras. Por meio do Ignition Startup e do Pronampe Inovação, promovidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), 52 empresas foram beneficiadas, totalizando mais de R$ 8,7 milhões em operações de crédito. Além disso, a iniciativa teve participação ativa em mais de 200 eventos do ecossistema de inovação em todas as regiões do estado, ampliando a formação de lideranças, gestores públicos e empreendedores.

Marco Legal da Inovação fortalece desenvolvimento regional

Entre as ações desenvolvidas, o Marco Legal da Inovação se destacou como a principal entrega do SC Mais Inovação neste ciclo. O eixo do programa auxiliou os municípios catarinenses na estruturação de legislações municipais de inovação, fundamentais para fomentar o empreendedorismo, estimular o desenvolvimento econômico local e garantir segurança jurídica.

O pacote de legislações desenvolvido foi estruturado para incentivar a cultura empreendedora, estimular a eficiência no setor público e privado e respeitar as particularidades regionais. Como resultado direto desse trabalho, 69% dos municípios catarinenses já possuem cinco leis aprovadas ou em tramitação nas câmaras locais. Ao todo, 203 cidades foram reconhecidas com o Selo Município Inovador Catarinense, entregue pelo governador Jorginho Mello aos representantes municipais.

“A inovação passou a ser tratada como uma estratégia permanente de desenvolvimento. O grande legado deste ano é transformar a inovação em política pública nos municípios. Hoje, Santa Catarina tem um ambiente mais estruturado para empreender, investir, desenvolver soluções e atrair novos negócios”, afirma o coordenador do programa, Adriano Rodrigues.

Educação Empreendedora: incentivo ao empreendedorismo jovem

O evento também marcou o lançamento do projeto Educação Empreendedora, um braço do SC Mais Inovação focado no aprendizado em tecnologia e empreendedorismo no contraturno escolar. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e tem como objetivo preparar jovens catarinenses e aproximar os estudantes do universo da tecnologia e do empreendedorismo desde cedo, conectando educação, inovação e desenvolvimento econômico, além de fortalecer a formação de talentos alinhados às demandas do mercado e às vocações regionais.

“Santa Catarina é referência nacional em inovação, com um ecossistema consolidado que integra universidades, centros de pesquisa, parques tecnológicos, hubs de inovação e um setor produtivo diversificado. Diante desse cenário, a escola pública estadual assume papel estratégico na democratização do acesso à inovação, fortalecendo a relação entre educação, desenvolvimento territorial e inclusão social”, declara a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

45 anos de atuação da Fecam

Parceira do SC Mais Inovação, a Federação Catarinense de Municípios (FECAM) realizou, durante o evento, o lançamento de sua revista comemorativa pelos 45 anos de atuação. A publicação celebra a trajetória da entidade, os desafios superados e as conquistas em prol do desenvolvimento municipal em Santa Catarina.

Para o presidente da Fecam e prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, a iniciativa reforça a importância da integração entre Estado e municípios. “O SC Mais Inovação mostra que, quando há cooperação e planejamento, os municípios conseguem avançar com mais segurança e visão de futuro. Essa política fortalece a gestão pública, estimula o desenvolvimento local e prepara as cidades catarinenses para os desafios de uma economia cada vez mais inovadora”, destaca.