Espetáculo “A Paixão de Cristo” reúne grande público no Parque dos Espanhóis – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves – Secom

A noite de Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, foi marcada pela presença de cerca de oito mil pessoas, segundo a organizadora do evento, Casa España Sorocaba, que conferiram o espetáculo “A Paixão de Cristo”, no Parque dos Espanhóis, na Vila Assis.

Este ano, a tradicional apresentação trouxe o tema “A dor de uma Mãe: Paixão de Cristo pelos olhos de Maria”, com direção de Alexandro Giovanni, presidente da Casa de España Sorocaba “Dom Felipe II”, e direção artística de Mario Pérsico, contando com a participação de cerca de 120 pessoas na produção.

Realizado pela Casa de España Sorocaba, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult) e da Paróquia São Francisco de Assis, da Vila Assis, o espetáculo revive episódios marcantes da vida de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, em uma encenação única e emocionante, que faz parte do calendário de eventos oficiais da cidade, por meio da Lei Municipal nº 8.222, de 16 de julho de 2007.

Prestigiaram o evento na Vila Assis, compondo a frente de autoridades, o prefeito Rodrigo Manga; os secretários municipais, Luiz Antonio Zamuner (Cultura) e Lucas Pedrozo (Comunicação); o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; o vereador, Fernando Dini; o deputado estadual, Vitão do Cachorrão; além do diretor do evento, Alexandro Giovanni, e do Padre Fernando Giuli, da Paróquia São Francisco de Assis.

Na ocasião, o prefeito Rodrigo Manga entregou ao diretor do evento e ao padre da Paróquia votos de congratulações em nome do município, para parabenizar as atividades realizadas na comunidade. “Essa é uma homenagem aos responsáveis por essa comemoração religiosa importantíssima para a nossa cidade. Essa data nos proporciona momentos de reflexão e expressão de fé, que merece o reconhecimento do Poder Público”, destacou o prefeito.

“Agradecemos a presença de todos e o apoio da Secult à nossa organização para que o espetáculo acontecesse”, destacou Alexandre Giovani, diretor da encenação “A dor de uma Mãe: Paixão de Cristo pelos olhos de Maria”, que apresentou momentos emblemáticos da vida de Jesus, com a apresentação de 12 cenas: Anunciação do anjo à Maria; Nascimento de Jesus; Batismo; Milagres; Sermão da Montanha; Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém; Santa Ceia; Lava-pés; Traição de Judas; Horto das Oliveiras (Prisão de Jesus); Julgamento e Condenação.

Após a encenação no Parque dos Espanhóis, houve a Via Crucis, que percorreu as ruas do bairro, ao lado dos artistas, com a encenação do flagelo de Jesus. Essa etapa mostra todo o calvário vivido por Cristo, carregando a cruz até a sua crucificação, martírio, sepultamento e ressurreição, ponto alto de toda a apresentação que aconteceu no Morro do Garrido.

O momento também atraiu público de outras cidades, como Jocimara Varallavo e Gabriel Varallavo, que são de Votorantim (SP) e estiveram presentes com a bebê Lorena. Jocimara, já acompanhou a encenação em anos anteriores, já Gabriel, conferiu ao vivo pela primeira vez. “É muito bom poder acompanhar de perto, ficamos muito felizes em participar”, garantiu.

A realização do espetáculo e toda a parte da Via Crucis contaram, ainda, com o apoio da Secretaria de Mobilidade (Semob), da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM).