Instituto de Cardiologia de Santa Catarina Dr. Antônio Felipe Simão comemora 62 anos de serviços de excelência prestados à população

Neste sábado, 19 de abril, o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), unidade própria do Governo do Estado, completa 62 anos de serviços prestados à saúde da população com uma série de novidades. A data é celebrada com novo nome, em homenagem ao cardiologista Dr. Antônio Felipe Simão, programação especial para servidores e pacientes, e o recente anúncio da construção do novo prédio do ICSC com 245 leitos, realizado pelo governador Jorginho Mello, em fevereiro.

A mudança no nome foi oficializada por meio da Lei nº 19.262, sancionada pelo governador. A homenagem reconhece o legado do cardiologista Dr. Antônio Felipe Simão, falecido em outubro de 2023, que atuou por nove anos como gerente técnico do Instituto e teve papel decisivo na implantação da unidade, localizada em São José.

Para marcar os 62 anos, o ICSC Dr. Antônio Felipe Simão ainda preparou uma programação especial que foi realiza na quarta-feira (16), com uma roda de conversa sobre a trajetória da enfermagem no Instituto, seguida de coffee break, e uma palestra sobre os marcos históricos do ICSC. Na sequencia, uma missa comemorativa foi celebrada na capela do hospital, reunindo servidores, colaboradores e amigos da instituição. Na data também foi realizada uma homenagem ao Dr. Antônio Felipe Simão.

Novo hospital

Em fevereiro, o governador Jorginho Mello anunciou um dos maiores investimentos na área da saúde dos últimos anos: a construção do novo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, que será erguido no estacionamento superior do Hospital Regional de São José (HRSJ). A nova estrutura contará com 245 leitos, incluindo 40 de UTI, ampliando a capacidade de atendimento da unidade, que hoje opera com 126 leitos em espaço integrado ao Hospital Regional de São José (HRSJ).

Conforme o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, a construção é aguardada há mais de três décadas. “Os projetos estão prontos e aprovados. A publicação do edital está prevista ainda para o primeiro semestre. O novo ICSC é um compromisso com a história da cardiologia em Santa Catarina e com o futuro da nossa saúde pública”, afirmou.

O diretor do ICSC, Paulo Brentano, relembrou os passos que marcaram a trajetória do Instituto, desde as primeiras cirurgias realizadas em outros hospitais até a instalação definitiva em São José, em 1987.

“Nesses 62 anos de história, o ICSC Dr. Antônio Felipe Simão, que iniciou seus procedimentos com a primeira cirurgia cardíaca sendo realizada no Hospital Nereu Ramos, passou um período no Hospital Celso Ramos e também utilizou as estrutura do Hemosc, no centro da Capital. Em 1987 mudou para junto do Hospital Regional de São José e como presente para população de SC e profissionais da instituição, o Governador anunciou em fevereiro a construção do novo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina”, destacou.

Produção expressiva e obras de modernização

Em 2024, o Instituto contabilizou mais de 47 mil atendimentos ambulatoriais, 250 mil exames laboratoriais, 7.300 ecocardiogramas, 16 mil eletrocardiogramas e 1.200 cirurgias cardíacas e vasculares, de médio e grande porte, 2400 cateterismos/angioplastias, 1400 procedimentos endovasculares, 1100 atendimentos de reabilitação cardiovascular, entre outros procedimentos.

Nos últimos meses, o hospital também passou por melhorias estruturais importantes. Foram reformados oito quartos da cirurgia vascular, o ambulatório e a fachada do prédio, com investimento de R$ 2,7 milhões do Governo do Estado. Além disso, a Unidade de Medicina Nuclear está em expansão e deve ser entregue nos próximos 90 dias, oferecendo um espaço moderno e adequado às normas sanitárias para diagnósticos por imagem.

Atualmente, a instituição conta com 700 funcionários, um corpo clínico de 131 médicos e dispõe de 126 leitos ativos, sendo 25 deles dedicados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

