Rotarys Clubs com apoio da Secretaria da Educação realizarão 2º Seminário de Saúde Mental e Emocional – Agência de Notícias

O Rotary Club de Sorocaba – Granja Olga e o Rotary Club de Sorocaba Leste, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realizarão o 2º Seminário de Saúde Mental e Emocional – Equilíbrio e Bem-Estar, no próximo dia 24 de maio, das 7h30 às 12h30. O evento ocorrerá no Centro de Referência em Educação (CRE), localizado na Rua Artur Caldini, 211, no Jardim Saira. A entrada é solidária, sendo solicitada a doação de 1 litro de leite, em prol do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba (FSS).

Durante o seminário serão abordados temas como: “Escuta ativa e prevenção ao suicídio”; “Cuidando de quem cuida” e “Inteligência emocional”, além de roda de conversa com os palestrantes e apresentação de depoimentos.

São palestrantes convidados, o Dr. Paulo Heraldo Costa do Valle, vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia; a Dra. Evandra de Moura Rabelo, médica, especialista em Controle de Estresse pela Harvard University; e Celso Aparecido Pinto, diretor da Associação Sorocabana de Apoio à Vida (Assav), mantenedora do posto do CVV de Sorocaba.

O evento é direcionado a jovens e adultos da comunidade e tem o objetivo de contribuir de forma preventiva em desequilíbrios de ordem psicológica e promover o autoconhecimento. A participação é aberta e gratuita para pessoas a partir dos 13 anos. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas, pelo link https://abre.ai/seminariosaudemental.