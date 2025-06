Carreta Ortopédica atende mais de 40 pacientes em Bonito e região – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Os relatórios da segunda etapa do Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH) já estão disponíveis para consulta no site oficial do programa. Nessa segunda etapa do plano são apresentados relatórios detalhados sobre diversos aspectos relacionados à segurança hídrica do Estado, como estudos de disponibilidade e demanda de água, avaliação da conservação da biodiversidade, análise da […]