Governo concede mais um registro de inspeção para empresa de Cantá

O Governo de Roraima concedeu mais um título de registro no SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Dessa vez, foi para a empresa Agroindústria Familiar Sítio Gema da Serra, localizada na vicinal 02, zona rural do município de Cantá.

Com o título do registro no SIE 133, o produtor rural Natanoel Borges disse que visa aumentar a produção de ovos na sua granja com objetivo de ampliar a venda no comércio, conquistando novos mercados e concretizar o sonho de crescer com segurança, obedecendo a lei da Inspeção a fim de oferecer ao consumidor produtos de qualidade certificada.

“Quero agradecer a Aderr [Agência de Defesa Agropecuária] por realizar esse sonho de ter minha empresa regularizada. O registro me dar credibilidade e segurança, para produzir ovos de qualidade e além de tudo me permite voar mais alto e expandir meus negócios”, destacou Borges.

A granja Gema da Serra agora passa a produzir respaldada pelo registro do SIE, um documento necessário para o crescimento da comercialização, pois é uma exigência das redes de supermercados, que visam oferecer alimentos saudáveis aos seus clientes. “Sem o selo do Serviço de Inspeção não tem como a gente chegar no comércio. É um requisito fundamental”, ponderou o empresário.

O Selo de Inspeção Estadual

O SIE (Selo de Inspeção Estadual) tem como objetivo dar garantia à produção, assegurando a sanidade e permitindo um consumo que não cause danos à saúde da população. É a regularização do produto, que abre a oportunidade de atender todos os mercados no Estado, gerando empregos e maior lucro.

“O trabalho do Governo de Roraima, por meio da Aderr, tem sido relevante para a segurança alimentar da população. Os consumidores podem ter essa garantia ao adquirir produtos que tragam o selo do SIE. Ele é a comprovação de que foi inspecionado e, portanto, está pronto para ir à mesa”, disse Parisi.

Além da segurança alimentar, o registro do SIE garante ao produtor, que está trabalhando para produzir dentro dos padrões de qualidade, a oportunidade de comercializar em todo Estado, visando a abertura de novos mercados, já que o selo é o passaporte que dá essa condição ao empreendedor.

“A Aderr está de portas abertas e pronta para dar as orientações para todos os produtores que desejam se adequar às normas, independente se grande ou pequeno”,” disse Diego Costa, gerente da Gerência de inspeção de produtos de origem animal.

