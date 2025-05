Roraima conquista status histórico de Estado livre de febre aftosa sem vacinação

O Estado de Roraima alcançou nesta quinta-feira, 29, um marco histórico para a agropecuária regional ao receber oficialmente, em Paris, o certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação, concedido pela OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal). A entrega do documento ocorreu durante a 92ª Assembleia Geral da entidade, e simboliza um salto qualitativo na imagem sanitária roraimense perante o mercado internacional.

Representantes do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) estiveram na solenidade. O diretor de Defesa Animal do Ministério, Marcelo Motta, recebeu o certificado, selando um processo que vem sendo construído há mais de meio século, desde as primeiras ações de controle da doença.

Grande Conquista da Pecuária Roraimense

O Estado de Roraima, que integra a nova zona reconhecida, celebra o reconhecimento como uma conquista estratégica, abrindo caminho para a valorização da produção local e ampliação das exportações.

“Grande conquista para todos nós. Uma vitória do nosso trabalho de décadas e uma virada de página para a pecuária de Roraima. É a confirmação de que o investimento feito trará não apenas saúde animal, mas desenvolvimento econômico real. É um marco histórico”, comemorou o governador Antonio Denarium.

Durante os anos de criação da Aderr muitas etapas foram vencidas para tornar Roraima livre da doença. Foram realizadas várias campanhas de vacinação, Agulha Oficial nas terras indígenas, estabelecidas parcerias com produtores e comerciantes, visitas às propriedades rurais, repasse de informações relevantes para orientar os pecuaristas sobre a doença, sensibilizando sobre a importância da imunização do rebanho, além de colocar à disposição, Unidades de Defesa Agropecuária e Escritórios de Atendimento à Comunidade em todos os municípios do Estado para atender de forma rápida e precisa.

O presidente da Aderr, Marcelo Parisi, destacou o compromisso do governador Antonio Denarium na retirada da vacina. “Esse é um dia importante para a pecuária do nosso Estado. Todos nós tínhamos consciência do que iria acontecer, porque o trabalho do Governador Antonio Denarium, por meio da Agência, foi bem feito. Estamos todos felizes com essa conquista”, destacou Parisi.

Histórico de Roraima em relação à febre aftosa nos últimos ano

Não livre da doença: em 2008 era considerado alto risco, já em 2014 passou para médio risco até alcançar, em 2018, o status de área livre de febre aftosa com vacinação.

A certificação internacional ocorre um ano após Roraima suspender oficialmente a vacinação contra a febre aftosa, cumprindo rigorosamente as exigências da OMSA, como a ausência de casos clínicos e a proibição da entrada de animais vacinados durante o período de transição, um esforço coletivo que envolveu técnicos, pecuaristas e o Governo do Estado.

Até então, o status livre de febre aftosa sem vacinação era restrito a Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso. A nova classificação inclui agora uma extensão significativa de território nacional, ampliando o alcance da carne brasileira a mercados mais exigentes, como Japão e Coreia do Sul.

