Foragido agride policial, tenta desarmá-lo e é preso em Boa Vista

Posted on

Foto: Eduardo Valente/Secom O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga nesta sexta-feira, 08 de novembro, o primeiro relatório de balneabilidade da temporada 2024-2025. O documento apresenta o balanço das cinco últimas análises consecutivas que foram iniciadas na semana do dia 30 de setembro. De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos […]