Operação “Los Flacos” prende suspeito de homicídio ligado ao tráfico de drogas em Boa Vista

Homem suspeito de homicídio em Boa Vista – Foto: Polícia Civil



A PCRR (Polícia Civil de Roraima) deflagrou neste sábado, 24, a primeira fase da Operação “Los Flacos”. A ação investiga uma série de homicídios com indícios de ligação ao tráfico de drogas e participação de indivíduos de nacionalidade venezuelana.

A ação, que ocorreu por meio da DGH (Delegacia Geral de Homicídios), contou com o apoio do Deint (Departamento de Inteligência) da Sesp (Secretaria de Segurança Pública) e do Canil do Bope (Batalhão de Operações Especiais). Além disso, contou ainda com a PMRR (Polícia Militar).

A operação resultou em uma prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido, assim como pelo crime de falsa identidade.

O delegado Luis Fernando é quem preside as investigações. De acordo com ele, a operação teve por objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. A 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Boa Vista expediu os mandados, portanto com manifestação favorável da 3ª Promotoria de Justiça, que acompanha os desdobramentos do caso.

“Trata-se de uma investigação complexa, minuciosa e que requer um trabalho técnico apurado. Não se trata de um crime isolado, mas de ações orquestradas por um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas e com envolvimento direto em execuções”, explicou o delegado.

Diligências

As diligências aconteceram em três bairros da capital: Jardim Tropical, Senador Hélio Campos, bem como no Equatorial. Durante a operação, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra o investigado J.J.R., de 28 anos, apontado como um dos executores do assassinato de Dihoberth Jose Ramirez Martinez, ocorrido no dia 18 de março de 2025, em frente à casa de seu pai, na rua Lourival Coimbra, bairro Dr. Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista.

O crime

A vítima, também de nacionalidade venezuelana, foi surpreendida e alvejada com diversos disparos de arma de fogo. Conforme a Civil, o crime desde o início levantou suspeitas de execução motivada por disputas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Com o aprofundamento das diligências, o delegado Luís Fernando representou pelos mandados de busca e de prisão, e a Justiça os deferiu.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes localizaram na residência de J.J.R. uma pistola calibre 380, levando à sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Conforme o delegado, a arma apreendida apresenta características compatíveis com a utilizada em alguns dos homicídios investigados e passará por perícia técnica para confronto balístico.

Durante a abordagem a J. J. R, o investigado apresentou-se com nome falso. Diante da divergência relacionada ao seu nome, os policiais deram voz de prisão a ele também pelo crime de falsa identidade.

Ainda de acordo com o delegado, a prisão de J.J.R. representa um avanço importante nas investigações, mas não encerra o trabalho policial.

“A Polícia Civil não investiga apenas esse indivíduo. Há outros alvos identificados e diligências em andamento para apurar o envolvimento de mais pessoas nos homicídios. Nosso objetivo é desarticular toda a cadeia criminosa por trás dessas mortes. A população pode ter certeza de que estamos atuando com rigor técnico e compromisso com a justiça”, reforçou.

Conduzido à sede da DGH, o investigado foi autuado em flagrante pelos crimes. Além disso, pesa contra ele o cumprimento do mandado de prisão temporária, já decretado pela Justiça. Ele será encaminhado à Audiência de Custódia na manhã deste domingo, dia 25.

Fonte: Da Redação