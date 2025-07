Governo de Roraima fortalece pequenos negócios com nova entrega de R$ 150 mil em microcrédito

O Governo do Estado realizou nesta segunda-feira, 30, mais uma entrega do Microcrédito Empreendedor da Desenvolve Roraima, desta vez de R$ 150 mil, reafirmando o compromisso com o fortalecimento da economia local e a promoção da inclusão produtiva.

Ao todo, foram contemplados 25 empreendedores de setores como alimentação, beleza, automotivo, avicultura, confecção, serviços e varejo que são MEIs (microempreendedores individuais), autônomos e microempresários.

O governador Antonio Denarium destacou que a ação é mais uma demonstração de que a valorização do micro e do pequeno empreendedor é prioridade do Governo de Roraima.

“O Governo libera recursos para a geração de emprego, mais renda e mais desenvolvimento para o Estado. Nossa gestão está focada no crescimento econômico e em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que todos os empreendedores, ao ter acesso a esse crédito, possam gerar uma renda digna com o trabalho em benefício à família e à economia de Roraima”, afirmou.

JUROS IDEAIS

Os financiamentos da Desenvolve-RR contam com até dois meses de carência para o pagamento da primeira parcela e podem ser quitados em até 24 meses, com taxa de juros subsidiada pelo Governo de Roraima de apenas 1,99% ao mês.

A maquiadora Laís Albuquerque, uma das beneficiadas, contou que o recurso vai ajudá-la a investir na estrutura do próprio negócio.

“Eu achei os juros muito bons, é uma taxa melhor que todos os bancos, e que ajudam muito nós empreendedores. Estou muito feliz de ser contemplada e em breve vamos fazer a fachada da loja, agora que saímos do online para o presencial. Eu agradeço pela oportunidade de ser uma das que está impulsionando o pequeno negócio, porque a gente precisa dessa ajuda. Com certeza foi a melhor escolha que eu fiz”, disse.

O empreendedor Walter Coelho Filho, que atua no município de Mucajaí, possui uma pizzaria há seis anos vai fortalecer o capital de giro do empreendimento.

“Já trabalhei com a Desenvolve há três anos, e mais uma vez o que me motiva é a facilidade da linha com juros bem razoáveis, pois é um dinheiro que nos possibilita trabalhar tranquilo e em pouco tempo conseguirmos fazer uma quitação. Isso possibilita manter um estoque, o que é maravilhoso para o negócio”, agradeceu.

Liberação de microcrédito é condicionada a capacitação e uso responsável do recurso

Além da liberação do recurso, os empreendedores beneficiados recebem oficinas de capacitação em gestão financeira e microcrédito consciente, em parceria com o Sebrae.

Para microempresas, os financiamentos contam ainda com a garantia do Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas) do Sebrae, ampliando o acesso ao crédito e garantindo mais segurança para o desenvolvimento dos negócios.

O presidente da Desenvolve-RR, Adailton Fernandes, destacou a importância da ação para a economia local. “É a oportunidade estratégica de transformar Roraima, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Esse trabalho com o Sebrae vem funcionando muito bem: realizamos capacitações das atividades empreendedoras e também levamos o treinamento que é necessário para o microcrédito consciente, onde o empreendedor tem a oportunidade de se aperfeiçoar na educação financeira e, principalmente, aplicar os recursos de forma consciente na sua atividade”, afirmou.

O diretor superintendente do Sebrae-RR, Emerson Baú, enfatizou o papel da parceria com o Governo na preparação e no acompanhamento dos empreendedores.

“O Sebrae entra com o trabalho de preparação dos empreendedores para a fase do crédito e depois tem todo um trabalho de acompanhamento pós-crédito. Além disso, o Sebrae também fortalece o crédito junto à Desenvolve porque nós temos o Fundo de Aval [às Micro e Pequenas Empresas], que muitas vezes o empreendedor tem dificuldade de oferecer garantias. E o Sebrae hoje tem essa garantia que possibilita o acesso ao crédito nessa parceria com o Governo do Estado”, ressaltou.

