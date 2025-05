Nova Iguaçu x Portuguesa; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Nova Iguaçu x Portuguesa pela Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma alteração importante na tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida entre Nova Iguaçu-RJ e Portuguesa, válida pela 7ª rodada da competição, teve seu horário modificado. Antes prevista para começar às 16h, agora a bola vai rolar às 15h (horário de Brasília), no sábado, dia 31 de maio de 2025. O local do confronto segue o mesmo: o Estádio Jânio Moraes, o tradicional Laranjão, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Essa mudança ocorre na última rodada do primeiro turno da fase de grupos da Série D, e a expectativa é alta por parte da torcida rubro-verde. A Portuguesa chega embalada, com uma sequência de três vitórias consecutivas e ocupando a liderança do Grupo A6, somando 13 pontos em seis jogos. A equipe comandada pelo técnico da Lusa quer manter o bom momento para se consolidar como candidata ao acesso à Série C de 2026.

Lusa tem desfalques e dúvidas

Apesar da boa fase, o técnico da Portuguesa terá que lidar com alguns problemas para esse duelo. O atacante Everton Messias está confirmado como desfalque, enquanto o meia Talles segue como dúvida. Essa situação pode abrir espaço para o jovem Sciencia, que agradou parte da torcida após suas últimas atuações. Alguns torcedores, inclusive, pedem sua permanência no time titular, como forma de elevar a competitividade interna do elenco.

ASSISTIR Floresta x Itabaiana Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Retrô x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Adversário perigoso em casa

O Nova Iguaçu também chega motivado para o confronto, já que conquistou uma vitória importante na última rodada. Jogando em casa e com a mudança de horário que pode favorecer o clima quente da Baixada Fluminense, a equipe carioca aposta no desgaste físico do adversário para surpreender. A expectativa é de um duelo equilibrado, onde a atenção defensiva da Lusa pode ser determinante.

Expectativa da torcida

Nas redes sociais e nos comentários de sites especializados como o Netlusa, os torcedores se mostram confiantes, mas também conscientes das dificuldades. Muitos destacam a importância de manter a intensidade durante os 90 minutos e reforçam a necessidade de contratações pontuais, especialmente para a defesa.

A Série D tem sido palco de grande competitividade, e a Portuguesa aparece como uma das favoritas ao acesso, mas precisa seguir vencendo, inclusive fora de casa. O confronto contra o Nova Iguaçu será mais um teste importante nesta caminhada.

Tags: Portuguesa, Série D 2025, Nova Iguaçu x Portuguesa, Estádio Jânio Moraes, Lusa, CBF, mudança de horário, Netlusa, futebol paulista, Grupo A6.

ASSISTIR Caxias x Londrina Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR ABC x Náutico Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.