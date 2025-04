Oficina de Audiovisual Expandido e Holografia na Biblioteca Municipal de Sorocaba está com inscrições abertas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), está com inscrições abertas para a oficina de Audiovisual Expandido e Holografia, que terá início na próxima terça-feira (22), das 13h às 16h30, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. Ministrados por Jair Molina Jr, os encontros ocorrerão também na próxima quarta-feira (23) e no dia 28 de abril.

A programação foi elaborada com o intuito de aproximar, ainda mais, a população da Biblioteca Municipal, que possui um rico acervo, bem como incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas. A atividade é viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, a partir do edital 07/2023 do município, em contrapartida pela obra de audiovisual expandida e holográfica Cinepórtico.

O objetivo da oficina é apresentar a evolução histórica da produção do audiovisual expandido até a contemporaneidade, a partir do uso de conceitos teóricos e práticos da linguagem audiovisual. Desta forma, os participantes serão incentivados a elaborar produções audiovisuais expandidas e holográficas.

Ministrados pelo professor de cinema, diretor da produtora Okra Filmes e mestre em meios e processos audiovisuais pela ECA-USP, Jair Molina Jr., os encontros serão divididos nos seguintes módulos: história do audiovisual expandido e holografia; criação e produção de audiovisual expandido e holografia; e finalização em audiovisual expandido e holografia. A carga horária é de dez horas e meia.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo e-mail: eventos.bms@sorocaba.sp.gov.br, informando nome, idade e nome da atividade. A Biblioteca Municipal está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone: (15) 3228-1955.