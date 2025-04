Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 17 de abril

A previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira (17/4) é céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 12°C e a máxima de 33°C.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).