Prefeito Cícero Lucena e a primeira-dama percorrem as estações da Via Sacra no Centro Histórico

Os últimos passos de Jesus rumo ao Calvário, dramatizados por fiéis católicos em uma peregrinação de fé e oração pelas ruas do Centro Histórico — assim é a Via Sacra, que há mais de 50 anos faz parte da tradição da Semana Santa em João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena e a primeira-dama, Lauremília Lucena, participam há mais de três décadas, motivados pelo sentimento de renovação e esperança, destacado pelo gestor da Capital nesta sexta-feira (18), durante a passagem pelas 14 estações que remontam o mistério da Paixão de Cristo.

“Essa Via Sacra acontece desde 1971. Deus tem me permitido, há mais de 30 anos, participar em toda a Sexta-feira Santa, ao lado de Lauremília e de tantos companheiros, deste momento de fé, de renovação, de esperança e de confiança em um futuro melhor. E também refletir sobre o quanto Jesus Cristo foi e é importante em nossas vidas”, afirmou o prefeito, que fez a leitura em uma das estações, no Hospital Santa Isabel.

A peregrinação da Via Sacra teve início às 6h, na Igreja de Lourdes, e percorreu outras 13 igrejas até o encerramento no mesmo local de partida, às 10h. De acordo com a Arquidiocese da Paraíba, nesta Sexta-feira Santa o evento religioso possui um profundo simbolismo, permitindo aos fiéis mergulharem na contemplação do sacrifício de Cristo e se prepararem interiormente para o Tríduo Pascal, ponto culminante do Calendário Litúrgico cristão. Trata-se de um convite à conversão e ao compromisso com os valores do Evangelho.

Entre os fiéis, Virgínia dos Santos, profissional de Enfermagem, disse que a Via Sacra é importante para exercer a fé e refletir sobre o drama vivido por Jesus Cristo. “Nesse caminho todo, ouvindo o Evangelho, caminhando com os irmãos, a gente consegue renovar ainda mais a nossa fé. Pedir perdão pelos nossos pecados, àquele que morreu na cruz por todos nós. Então, eu saio sempre mais leve — fortalecida na fé”, declarou.

Percurso – Após a saída da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, o cortejo percorreu a Igreja das Mercês, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Mosteiro de São Bento, Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves, Adro do Covento de São Francisco, Igreja Santa Terezinha, Capela do Colégio João XXIII, Igreja Mãe dos Homens, Capela do Colégio Pio X, Capela do Hospital Santa Isabel, Capela do Colégio das Lourdinas, Capela do Bom Pastor, Capela da Maternidade Cândida Vargas, encerrando na Igreja Nossa Senhora de Lourdes.