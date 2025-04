Agência Minas Gerais | Portal de serviços de trânsito do Governo de Minas ganha novo visual e navegação mais intuitiva  

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), iniciou a reformulação do Portal de Serviços de Trânsito. O novo site da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG) torna o atendimento mais ágil e acessível, além de possuir novo visual e linguagem mais simples para facilitar o acesso dos mineiros.



















O novo site apresenta um layout mais moderno e intuitivo, com navegação adaptada para diferentes dispositivos, como celulares e tablets.\

A proposta é tornar o atendimento digital mais ágil e acessível. Outras melhorias ainda serão aplicadas na organização das páginas e no agrupamento dos serviços para facilitar a resolução de demandas no portal.

Além do visual com disposição dos serviços que facilita o acesso dos mineiros às informações, outra novidade está no uso da linguagem simples na descrição dos serviços.

Desta forma, fica mais fácil para os cidadãos entenderem como realizar procedimentos relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a veículos e a infrações, por exemplo.

Mudanças

Inicialmente, os 60 serviços mais acessados no site foram revisados e reorganizados para otimizar a navegação. Antes, para acessar o serviço, era necessário clicar em várias páginas e seguir diferentes fluxos.





Seplag-MG / Divulgação



Com a revisão, todas as etapas foram reorganizadas e unificadas para melhorar o entendimento dos próximos passos a serem seguidos.

As etapas seguintes da reformulação do site serão de revisões dos demais serviços e de reorganização por meio de jornadas guiadas, para facilitar a navegação do usuário desde o primeiro contato com o portal até a conclusão de um serviço.

A medida também irá diminuir o número de vezes que o cidadão precisa digitar usuário e senha para acessar os serviços, bem como registrar qual etapa ele parou e qual o status da sua solicitação.

A reformulação do site faz parte de um projeto de modernização e simplificação dos serviços de trânsito, seguindo diretrizes de comunicação clara para melhorar a experiência do usuário.

A expectativa é que a nova interface digital contribua para o aumento da autonomia dos cidadãos e para uma maior eficiência nos serviços prestados pela CET-MG.

Fique seguro

Os serviços disponíveis no Portal de Serviços de Trânsito do Governo de Minas são acessados com o login gov.br, que é uma ferramenta segura e prática para acessar os serviços digitais de diversos entes públicos.

Ao utilizar essa senha, o cidadão garante uma autenticação confiável, protegida por múltiplas camadas de segurança. Isso impede acessos não autorizados e garante que apenas o próprio usuário possa realizar operações sensíveis.

Para ter ainda mais segurança, é essencial estar atento aos golpes que imitam o portal. Para evitar cair em golpes, o cidadão deve sempre verificar o endereço do site na barra do navegador — ele deve conter “mg.gov.br”, domínio oficial do Governo de Minas Gerais.

Além disso, é importante evitar clicar em links enviados por e-mail, mensagens ou redes sociais, especialmente aqueles que prometem facilidades ou descontos em taxas.

Ao buscar por serviços de trânsito, o cidadão deve digitar o endereço diretamente no navegador. Manter-se atento a esses detalhes é a melhor forma de garantir segurança e evitar fraudes.