Chefe da Williams vê “desvantagens” em ida de Verstappen para Mercedes

A contratação do campeão de Fórmula 1 Max Verstappen traria “muitas desvantagens” para a Mercedes, e seria melhor a equipe manter seus pilotos atuais, disse o chefe da Williams, James Vowles, nesta sexta-feira (18).

O esporte foi varrido por especulações sobre o futuro de Verstappen depois que o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, expressou preocupação com a possibilidade de o piloto holandês deixar a equipe no final da temporada.

Verstappen, tetracampeão consecutivo que seria um dos principais alvos de qualquer um que pudesse pagar por ele, tem contrato até 2028, sujeito a cláusulas de saída.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, manifestou interesse em contratar Verstappen no ano passado, e o chefe da equipe McLaren, Zak Brown, disse em março que espera que o piloto da Red Bull vá para a Mercedes em 2026, sendo a Aston Martin outra possibilidade.

Vowles, que foi diretor de estratégia de automobilismo da Mercedes e um confidente próximo de Wolff antes de ingressar na Williams, com a Mercedes, em 2023, sugeriu que George Russell e Kimi Antonelli são a melhor aposta.

“Não sou Toto, mas acho que ele tem uma linha de pilotos muito boa para o futuro”, disse ele aos repórteres durante um brunch no Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jeddah. “Para mim, a vitória de Verstappen no Japão foi de cair o queixo, parabéns a ele, mas ele também tem muitas desvantagens que precisam ser reconhecidas.””E acho que a Mercedes tem uma ótima cultura com dois pilotos que estão chegando perto do auge do carro e com um que está subindo”. “Portanto, pessoalmente, não acho que haja lugar para [Verstappen].”