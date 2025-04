IEL promove capacitação para supervisores de estágio e gestores de RH sobre saúde mental no ambiente de trabalho

Fachada do IEL Roraima – Foto: Reprodução/Google Maps



O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Roraima) vai promover a 1ª Capacitação para Supervisores de Estágio, Coordenadores e Gestores de Recursos Humanos (RH) de 20205 no dia 29 de abril, às 15h, via Google Meet. Com o tema “Saúde Mental no Trabalho: O Papel do Supervisor na Prevenção de Burnout”, o evento contará com a palestra de Gleice Melo.

Com o crescente número de casos de burnout no mercado de trabalho, a capacitação busca capacitar os líderes a identificar os primeiros sinais de estresse e exaustão entre suas equipes, além de ensinar práticas eficazes para prevenir o esgotamento profissional.

O curso também abordará como o fortalecimento da comunicação e da liderança pode ajudar na criação de um ambiente mais aberto, colaborativo e seguro emocionalmente. Além disso, serão discutidas estratégias para aumentar a empatia e o engajamento da equipe, especialmente da Geração Z, que tem necessidades específicas em relação ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Conteúdo do evento:

Como identificar sinais de estresse e burnout na equipe

Práticas de liderança que promovem a saúde mental no trabalho

Estratégias para a implementação de um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo

Inscrições e Informações

Para se inscrever, acesse www.ielrr.com.br ou então entre em contato pelo telefone (95) 3212-3884 / 98112-2048. Além disso, é possível obter mais informações através do e-mail [email protected].

