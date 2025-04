“HumanizAção” acolhe 22 pessoas em situação de rua neste sábado (19) – Agência de Notícias

Posted on

Para atuar de maneira eficiente e garantir resposta rápida em caso de incêndios florestais na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado iniciou a instalação de bases avançadas no bioma. O trabalho realizado pelo CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar) teve início ontem (14) com o envio de equipamentos pelo Rio […]