Por MRNews



Papa Francisco morre aos 88 anos e deixa instruções para funeral simples e espiritual

Na manhã desta segunda-feira, 21 de abril de 2025, o mundo recebeu a triste notícia do falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos de idade. O anúncio oficial foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano, responsável por administrar a Igreja durante a vacância papal. Francisco faleceu na Casa Santa Marta, no Vaticano, onde residia desde o início de seu pontificado.

O líder da Igreja Católica vinha enfrentando sérios problemas de saúde desde o início do ano. Em fevereiro, foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, onde permaneceu por 38 dias em tratamento de uma pneumonia que afetou ambos os pulmões. Após receber alta no dia 23 de março, seu estado de saúde continuou inspirando cuidados devido às sequelas respiratórias da infecção.

Pedido por um funeral modesto e espiritual

Papa Francisco morre aos 88 anos vítima de infecção respiratória; entenda os sintomas e o que causou sua morte

Enquete UOL REVELA quem ganha o BBB25, Guilherme, João Pedro ou Renata

Conhecido mundialmente por sua humildade, compromisso com os pobres e por promover importantes reformas na Igreja, o Papa Francisco também deixou orientações específicas sobre como gostaria de ser velado. Segundo o arcebispo Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Francisco expressou em várias ocasiões o desejo de ter uma cerimônia mais simples, focada na espiritualidade e na fé.

Em 2024, ele mesmo aprovou uma nova versão do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, o documento oficial que define o rito das exéquias papais. Essa edição atualizada será utilizada durante a missa de despedida, cuja data ainda será definida oficialmente pelo Vaticano. Espera-se que a cerimônia aconteça na Basílica de São Pedro, mas com ajustes conforme os desejos deixados pelo pontífice.

Últimos atos como Papa

Mesmo com a saúde fragilizada, o Papa Francisco participou de algumas cerimônias religiosas após sua alta hospitalar. Sua última aparição pública foi durante as celebrações da Páscoa, ocasião em que fez sua tradicional mensagem “Urbi et Orbi”, com palavras de esperança, paz e solidariedade aos cristãos e ao mundo inteiro.

Ivan se consagra na TCA e se casa em reviravolta eletrizante de Vale Tudo

Renata desabafa após desistência no BBB25

Francisco será lembrado como um papa inovador, acessível e com forte apelo social. O argentino Jorge Mario Bergoglio foi eleito em março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, tornando-se o primeiro papa latino-americano da história da Igreja Católica. Seu legado inclui uma série de reformas pastorais, aproximação com outras religiões e defesa de causas ambientais e sociais.

O que acontece agora no Vaticano

Com a morte do Papa Francisco, inicia-se oficialmente o período de Sede Vacante, momento em que a liderança da Igreja Católica fica temporariamente sob os cuidados do camerlengo até a eleição de um novo pontífice no Conclave. A expectativa é que os cardeais de todo o mundo se reúnam nas próximas semanas na Capela Sistina para eleger o sucessor de Francisco.

O mundo agora se despede de um líder religioso que marcou uma era na história da Igreja com seu carisma, compaixão e espírito reformador.

Tags: papa francisco, igreja católica, vaticano, funeral do papa, falecimento do papa, papa morre 2025, religião, sede vacante, camerlengo, conclave

Papa Francisco morre aos 88 anos vítima de infecção respiratória: entenda os sintomas e o que causou sua morte

O Papa Francisco, líder da Igreja Católica e primeiro pontífice latino-americano, faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, após complicações causadas por uma infecção respiratória. A informação foi oficialmente confirmada pelo Vaticano e comoveu fiéis e líderes mundiais, marcando o fim de uma era de transformações e aproximação da Igreja com temas sociais.

Nos últimos anos, Jorge Mario Bergoglio enfrentava diversos problemas de saúde, tendo sido internado algumas vezes devido a dificuldades respiratórias. Apesar do estado frágil, Francisco manteve sua agenda até os momentos finais, incluindo um último compromisso com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, na véspera da celebração de Páscoa. No Domingo de Páscoa, fez uma rápida aparição na sacada da Basílica de São Pedro, onde saudou os fiéis e preferiu que sua tradicional mensagem “Urbi et Orbi” fosse lida por um assessor.

Sintomas da infecção respiratória que levou à morte do Papa

A infecção respiratória é uma condição bastante comum, mas pode se tornar grave — especialmente em idosos e pessoas com histórico de doenças pulmonares. No caso do Papa Francisco, os sintomas se intensificaram rapidamente nos últimos dias. Segundo especialistas, os principais sinais da doença incluem:

Tosse persistente (geralmente com catarro);

Febre alta;

Dificuldade para respirar;

Chiado no peito;

Dor no peito, especialmente ao respirar profundamente;

Fadiga extrema;

Batimentos cardíacos acelerados.

Infecções respiratórias podem ser causadas por vírus, bactérias ou até fungos, sendo mais perigosas em pacientes imunocomprometidos. Francisco, que já havia sofrido com infecções pulmonares anteriores, estava em estado de alerta desde 2023 e, em 2024, chegou a declarar que “já estava tudo pronto para seu funeral”, demonstrando consciência sobre o avanço de sua condição.

Um pontificado histórico

Eleito em 2013, o Papa Francisco ficou conhecido pela simplicidade, carisma e posicionamentos progressistas. Defensor dos pobres, do meio ambiente e do diálogo inter-religioso, conquistou respeito e admiração dentro e fora da Igreja. Em vida, pediu que seu funeral fosse simples, com cerimônias discretas e sem exposições públicas do corpo fora do caixão — uma decisão que será respeitada pelo Vaticano.

A morte do Papa abre caminho para o início do processo de sucessão, com a convocação do conclave nos próximos dias. Enquanto isso, fiéis do mundo inteiro prestam homenagens àquele que será lembrado como um dos papas mais humanos e acessíveis da história recente da Igreja Católica.

Tags: Papa Francisco, infecção respiratória, Vaticano, morte do Papa, Jorge Mario Bergoglio, Igreja Católica, funeral papal.