Turistas se encantam com as belezas de João Pessoa e revelam desejo de morar na cidade

João Pessoa foi o endereço certo desta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, para turistas de diferentes cidades, tanto do interior da Paraíba quanto de outros estados. A beleza das praias da Capital, do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a segurança e a acolhida dos pessoenses foram citados como fundamentais na qualidade de vida e para querer voltar sempre e até morar na cidade, que já consta em pesquisas como uma das melhores do mundo para se viver.

A mineira Sônia Maria Barbosa Vieira está passando o feriadão da Semana Santa e Tiradentes com o marido em João Pessoa e nesta segunda-feira aproveitou para circular pelas praias da Capital. “Minha filha casou e veio morar aqui, gostou e nos convidou para conhecer. Estamos voltando pela segunda vez e amando tudo, as praias, a urbanização, a limpeza, a segurança, para mim está perfeito. Agora vamos nos organizar para, no futuro, morar nesta cidade também”, declarou.

A professora aposentada Helena Ferrarez deixou São Paulo há um mês e tornou o bairro do Bessa seu novo endereço. A paulista, que no feriado de Tiradentes aproveitou o sol Caribessa, disse que a filha veio trabalhar e morar na Capital paraibana e agora ela quem adotou a cidade como sua nova morada.

“Vim conhecer e me apaixonei. Comecei a voltar com certa frequência e tem um mês que fiz as malas, aluguei meu imóvel lá e estou morando perto da minha filha, com meu filho. Estou gostando muito, principalmente do calor, já que em São Paulo é muito frio. Amo esse Litoral e não tenho do que reclamar da segurança, pois ando a noite no Parque Parahyba e em outros lugares com tranquilidade. As pessoas são muito acolhedoras. Agora, quero trazer meus amigos para conhecer”, detalhou.

O estudante Matheus Rodrigues, acompanhado da namorada Monalisa, deixou o interior de Pernambuco e incluiu mais uma vez João Pessoa no roteiro de viagens de feriado. Eles aproveitaram a manhã desta segunda-feira para conhecer o Parque Arruda Câmara e outros pontos turísticos da cidade.

“Tudo aqui nos encanta e conhecer esse parque, ver como os animais são bem tratados, ver todo esse verde e as praias é um chamado para um dia também fazer daqui nosso lar”, ressaltou Matheus Rodrigues, citando as diversas maratonas como outro incentivo, já que é um atleta e pratica corrida.

Já Patrícia Farias, moradora de Caicó, no Rio Grande Norte, trouxe a família para conhecer João Pessoa neste feriadão e já planeja voltar no mês de setembro. “As praias aqui são maravilhosas, tranquilas para o banho, podemos andar nas ruas com segurança, é uma cidade tranquila, limpa e acolhedora, além de ter uma ótima culinária”, destacou.

Na programação do último dia na Capital paraibana, onde estão desde sexta-feira (18), Patrícia Farias e sua família visitaram o Parque Arruda Câmara e reforçaram a paixão por mais um ponto turístico da cidade. “Estamos apaixonados pela tranquilidade do lugar, por ver que os animais são bem tratados. Gostamos de cada detalhe e, com certeza, voltaremos mais vezes”, afirmou Patrícia Farias.

Moradora do bairro de Tambaú, a estudante de medicina Maria Clara Rezende, é natural de Patos e disse que o Parque Solon de Lucena é sua opção de lazer rotineiramente, mas que neste feriado recebeu os familiares para dividir com eles as belezas do espaço. “A primeira opção, claro, foi trazê-los à Bica porque é um lugar acolhedor, tranquilo, arborizado e com animais bem tratados. Adoro esse cantinho. João Pessoa já é um paraíso, é para morar e viver bem. É um paraíso dentro do outro”, pontuou.

Segundo dados da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), João Pessoa registrou neste feriado da Páscoa e Tiradentes, em média, 95% de ocupação hoteleira. A Capital paraibana também foi destaque nacional como um dos destinos mais procurados do Brasil para o período, ocupando o 13º lugar no ranking geral e o 6º no Nordeste, de acordo com a Decolar. O levantamento foi feito com base na procura por pacotes nacionais e internacionais em seu site e aplicativo, comparando os dados com o mesmo período de 2024.