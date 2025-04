Alianza Lima x Talleres, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (22), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Alianza Lima x Talleres acontece Hoje (22) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Alianza Lima x Talleres: duelo decisivo na Libertadores 2025 agita terça-feira

Alianza Lima e Talleres se enfrentam nesta terça-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ e terá arbitragem do colombiano Andrés Rojas.

Momento das equipes

O Alianza Lima chega empolgado após vencer o Los Chankas por 1 a 0 na Liga Peruana. A equipe comandada por Néstor Gorosito vive boa fase, com quatro jogos seguidos sem perder e duas vitórias consecutivas. Além disso, mantém uma série de quatro partidas consecutivas marcando gols. Em casa, os peruanos só perderam uma vez nos últimos nove compromissos.

Do outro lado, o Talleres tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time argentino foi derrotado por 1 a 0 pelo Vélez Sarsfield no Torneo Apertura e não vence há três jogos. Fora de casa, a situação é ainda mais preocupante: são seis partidas sem vitórias e três jogos consecutivos sofrendo gols. Com apenas uma vitória nos últimos 13 jogos, os comandados de Walter Ribonetto estão pressionados.

Retrospecto e contexto

Este será o primeiro encontro entre Alianza Lima e Talleres na história da Libertadores. No Grupo B, o Alianza soma 3 vitórias e 3 empates em cinco jogos pela competição, com 11 gols marcados e 9 sofridos. Já o Talleres ainda não venceu: são 2 derrotas, nenhum gol marcado e 3 sofridos.

Prováveis escalações

Alianza Lima (último jogo vs Los Chankas):

Angelo Campos; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Pablo Lavandeira, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Jhamir D´Arrigo, Hernán Barcos.

Talleres (último jogo vs Vélez Sarsfield):

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Tomás Cardona, Santiago Fernández, Miguel Navarro; Joaquín Mosqueira, Emanuel Reynoso, Matías Galarza; Juan Portilla, Federico Girotti, Valentín Depietri.

Desfalques

As equipes ainda não divulgaram oficialmente os atletas fora da partida, mas a expectativa é que os principais jogadores estejam à disposição dos treinadores.

Estatísticas e apostas

Menos de 2.5 gols nos últimos 5 jogos em casa do Alianza Lima – odd: 1.48

Empate em 4 dos últimos 5 jogos fora de casa do Talleres – odd: 3.10

Vitória do Alianza Lima em 5 dos últimos 10 jogos – odd: 2.62

Números da Libertadores 2025 até agora

Estatística Alianza Lima Talleres Vitórias 3 0 Empates 3 0 Derrotas 2 2 Gols marcados 11 0 Gols sofridos 9 3 Finalizações/jogo 13,25 20,5 Escanteios/jogo 3,38 6,5 Valor de mercado €6,7 mi €40,3 mi

Curiosidades

Néstor Gorosito enfrentou o Talleres 8 vezes, com 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota.

O Talleres vive sua pior sequência defensiva como visitante desde 2022.

O Alianza Lima joga sob pressão por classificação, mas vive seu melhor momento na temporada.

Onde assistir

A partida será exibida com exclusividade pelo Disney+ para o Brasil.

