Assistência Social inicia capacitações sobre convênio simplificado do Programa Casa Catarina

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS), por meio da diretoria de Habitação e Regularização Fundiária, iniciou nesta terça-feira, 22, uma série de capacitações em formato on-line sobre o convênio simplificado do programa Casa Catarina para municípios com até 10 mil habitantes.

“Iniciamos hoje esse ciclo de capacitação que vai até a sexta-feira para os 162 municípios que podem receber esse recurso. Hoje o primeiro grupo teve todas as informações com relação ao programa, pode esclarecer suas dúvidas, e semana que vem vamos encaminhar todos os modelos. Nossa intenção é agilizar o processo e fazer com que essas unidades habitacionais sejam construídas ainda este ano e possamos contemplar as famílias que tanto necessitam, porque afinal de contas essa é uma meta do Governo do Estado e do governador Jorginho Mello”, afirmou a diretora de Habitação da SAS, Kátia Freitas.

Os municípios foram divididos em quatro grupos menores para que ficasse mais fácil esclarecer as dúvidas de todos, explicar o passo a passo do programa, qual a responsabilidade do Estado, e qual a responsabilidade do município.

Por meio do programa serão construídas 12 casas por município com custo unitário de R$ 114 mil. As famílias beneficiadas devem ter renda familiar de até dois salários mínimos e o investimento somente na modalidade de até 10 mil habitantes, que contempla 162 cidades catarinenses, será de R$ 221.616.000.

Num segundo momento a SAS vai tratar sobre o outro modelo previsto, que é voltado para cidades com mais de 10 mil habitantes. Ele prevê um subsídio na entrada para financiamento do imóvel e pode contemplar famílias que ganham até R$8 mil.

Capacitações seguem nos próximos dias:

23 de abril: Abdon Batista, Águas de Chapecó, Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, Brunópolis, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Cordilheira Alta, Formosa do Sul, Ipira, Ipumirim, Itá, Jaborá, Jardinópolis, Lindóia do Sul, Monte Carlo, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Paial, Peritiba, Piratuba, Planalto Alegre, Presidente Castello Branco, Santiago do Sul, São João do Itaperiú, Serra Alta, União do Oeste, Vargem, Xavantina e Zortéa.

24 de abril: Agronômica, Água Doce, Atalanta, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Campo Erê, Cunhataí, Dona Emma, Erval Velho, Ibicaré, Iraceminha, Lacerdópolis, Maracajá, Modelo, Ouro, Petrolândia, Riqueza, Romelândia, Salete, Saltinho, Santa Rosa do Sul, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Treze Tílias, Trombudo Central, Vargem Bonita e Witmarsum.

25 de abril: Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Jesus, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Coronel Martins, Descanso, Entre Rios, Galvão, Guarujá do Sul, Ipuaçu, Irati, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Painel, Palma Sola, Palmeira, Passos Maia, Ponte Alta, Princesa, Rio Rufino, Santa Helena, São Bernardino, São Domingos, São José do Cerrito, Tunápolis e Vargeão.

