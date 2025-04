Semana tem previsão de chuva e até tempestades nos próximos dias no Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



https://agenciadenoticias.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/TEMPO-22.04.mp3

A previsão para esta semana em Mato Grosso do Sul é de ocorrência de chuvas e possibilidade até de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Este cenário ocorre devido o intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a Argentina.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), nesta terça-feira (22) haverá variação de nebulosidade e aberturas de sol devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que deixará o tempo mais firme de forma geral. Contudo, de forma mais pontual, podem ocorrer pancadas de chuvas e tempestades, com destaque para a região norte do Estado.

Entidades e representantes de outras religiões lamentam morte do papa

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,57%

Já na quarta (23) podem ocorrer tempestades e chuvas principalmente entre a tarde e à noite, com destaque para a região sudoeste. São previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 25-28°C para as regiões sul e sudeste, assim como 23-25°C (mínimas) e 28-31°C (máximas) para regiões sudoeste e pantaneira . Para o bolsão, leste e norte ficará entre 20°C e 33°C. Na Capital a máxima chega a 29°C, com mínima de 21°C.

Para quinta-feira (24) a previsão indica tempo com sol e aumento de nebulosidade. Há maior probabilidade para chuvas mais generalizadas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. São esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm/24h, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende

China envia esta semana nova missão tripulada ao espaço

Morte do papa Francisco: “Tudo aconteceu muito rápido”, diz Vaticano