Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Domingo (27/04/2025)

Aqui está o horóscopo de hoje com número da sorte e cor do dia para cada signo:

Horóscopo de Hoje – 26 de Abril de 2025

Áries (21/03 – 20/04)

Você está com energia para iniciar novos projetos. Foque em colocar em prática ideias antigas.

Número da sorte: 8

Cor do dia: Vermelho

Touro (21/04 – 20/05)

Um momento excelente para resolver questões financeiras. Valorize o que já conquistou.

Número da sorte: 14

Cor do dia: Verde

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Conversas importantes podem acontecer hoje. Use sua comunicação a seu favor.

Número da sorte: 22

Cor do dia: Amarelo

Câncer (21/06 – 21/07)

Dedique-se mais à sua saúde e ao autocuidado. Cuide das emoções também.

Número da sorte: 9

Cor do dia: Azul claro

Leão (22/07 – 22/08)

Criatividade em alta. Bom momento para brilhar e chamar atenção de forma positiva.

Número da sorte: 11

Cor do dia: Dourado

Virgem (23/08 – 22/09)

Organize sua rotina e seus pensamentos. Você verá tudo com mais clareza.

Número da sorte: 4

Cor do dia: Marrom

Libra (23/09 – 22/10)

O equilíbrio emocional será seu maior aliado hoje. Evite conflitos.

Número da sorte: 7

Cor do dia: Rosa

Escorpião (23/10 – 21/11)

Dia propício para transformações. Abrace as mudanças com coragem.

Número da sorte: 3

Cor do dia: Preto

Sagitário (22/11 – 21/12)

Confie em sua intuição e explore novos caminhos. Viagens e estudos favorecidos.

Número da sorte: 18

Cor do dia: Laranja

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Disciplina e foco vão render bons frutos. Não desista agora.

Número da sorte: 2

Cor do dia: Cinza

Aquário (21/01 – 19/02)

Inove! Novas ideias trarão resultados surpreendentes. Aceite o diferente.

Número da sorte: 17

Cor do dia: Azul turquesa

Peixes (20/02 – 20/03)

A sensibilidade está mais aguçada. Use isso para fortalecer seus relacionamentos.

Número da sorte: 6

Cor do dia: Lilás

