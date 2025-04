“Prefeitura de bairro em bairro” atende moradores do Caputera e dos jardins Alegria e Santa Catarina – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves – Secom

Caputera, Jardim Alegria e Jardim Santa Catarina foram as três localidades de Sorocaba visitadas, nesta sexta-feira (25), pela equipe do programa “Prefeitura de bairro em bairro”. Além de ouvir as demandas e esclarecer dúvidas dos moradores, na ocasião foram anunciadas ações em prol da melhoria da qualidade de vida da comunidade local, sobretudo, nas áreas de serviços, infraestrutura, esporte e mobilidade urbana.

O prefeito Rodrigo Manga esteva à frente da equipe da Administração Municipal, composta pelos secretários municipais Darwin de Almeida (Serviços Públicos e Obras), Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade), João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana), Clayton Lustosa (Educação), Antônio Zamuner (Cultura), Vitor Mosca (Esporte e Qualidade de Vida), Maurício Campanati (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Jessica Pedroso (Parcerias), Ana Cláudia Fauaz (Cidadania) e Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária). Também estiveram presentes o diretor-presidente da Urbes – Trânsito e Transportes, Adriano Brasil; o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça; o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; o comandante-geral da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, Davi Dutra, e os vereadores Fábio Simoa, João Donizete e Fausto Peres.

Caputera

A primeira parada no foi no Caputera, na Zona Leste da cidade, onde houve a confirmação da pavimentação de vias do bairro, cujos processos estão em andamento. As ruas Antônio Bortoli Neto, Manoel Peres Colaço e Miguel Clemente receberão pavimento, mediante emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pereiras, com contrapartida da Prefeitura de Sorocaba. O processo licitatório está em fase final e a previsão é que as obras comecem em até 60 dias.

“Os serviços de topografia das áreas dessas três primeiras já começaram. As obras vão incluir construção de guias, sarjetas e rede de drenagem, além do pavimento asfáltico. Além de tudo isso, em 15 dias daremos sequência à melhoria na rede de iluminação pública da Caputera, com substituição das lâmpadas por tecnologia de LED”, adiantou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida.

Também está prevista a pavimentação de trecho da Rua Maria Dolores Piaia Lorato, a partir de repasse estadual. A empresa responsável pela obra está contratada e é aguardada apenas a liberação da verba e a autorização do Estado para a ordem de início. Por sua vez, a Secretaria de Serviços Públicos também cogita parceria com a iniciativa privada, por meio de medida mitigadora, para pavimentar outras vias do bairro, como a Rua Antônio Saladino.

Essa reunião aqui no bairro foi muito produtiva. Deu para ter uma ideia como estão os processos para pavimentação das vias e ter uma expectativa de quando as obras começam. Estamos há décadas esperando por isso e agora vai sair do papel”, apontou Albino dos Santos Curcialeiro, 75 anos, diretor da Associação de Moradores do bairro da Caputera.

Jardim Alegria

A segunda parada foi no Jardim Alegria, que fica na região do Éden. Na ocasião, os moradores reivindicaram a pavimentação asfáltica de um trecho da Estrada Josefa Roz Carmona de Lima, conhecida como Estrada do Paschoal, melhoria que foi confirmada por meio da Secretaria de Parcerias (Separ) e da Serpo, a partir de licitação prevista para os próximos meses e início da obra no segundo semestre deste ano.

Além disso, a população solicitou a revitalização do gramado da Arena Corinthinha do Éden, espaço utilizado pela comunidade local e de bairros vizinhos. Para viabilizar a troca por gramado sintético, o vereador João Donizete adiantou que está em tratativas para captação de emenda parlamentar, para dar início ao processo de licitação da obra.

Jardim Santa Catarina

A última parada ocorreu no Jardim Santa Catarina, na Zona Norte, ocasião em que a comunidade presente solicitou a intensificação no patrulhamento e ronda da região. Prontamente, o secretário da Sesu, João Alberto Maia, garantiu o reforço da atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), para aumentar a sensação de segurança dos moradores.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) recebeu demandas durante o encontro, com o pedido de lombadas. Dessa forma, o setor confirmou a implantação de redutores de velocidade nas ruas Armando Marques, Luiz Ânimo, Rubens Pires e Benedito Leme de Brito, nos próximos 15 dias.

Os serviços de roçagem e limpeza do bairro também foram demandas apresentadas. De imediato, a Serpo anunciou que a manutenção ocorrerá nos próximos 15 dias, assim como nos arredores do lago existente no local, que passará por uma limpeza a cargo do Saae/Sorocaba. Em paralelo aos serviços de limpeza, o Poder Público vai revitalizar a área verde e a pista de caminhada no entorno do lago, adequados ás práticas de lazer.

Prefeitura de bairro em bairro

O programa “Prefeitura de bairro em bairro” é realizado desde a primeira semana de janeiro de 2021, em que as equipes da Prefeitura de Sorocaba percorrem pontos, em todas as regiões da cidade, ouvindo as demandas dos moradores e providenciando soluções e melhorias. Em cada local, uma comissão de moradores é montada para acompanhar diretamente os trâmites para execução de cada serviço solicitado.

Mais de 100 bairros já foram atendidos pelo programa, incluindo: Jardim Lucy, Jd. Luciana Maria, Portal do Itavuvu, Jd. Terras de Arieta, Ipanema das Pedras, Genebra, Cajuru do Sul, Jardim Bandeirantes, Éden, Nilton Torres, Santa Catarina, Jardim Ana Maria, Dona Tereza, Jardim Iguatemi, Centro, Parque dos Eucaliptos, Jardim Eldorado, Jardim Betânia, Jardim São Carlos, Fazenda Imperial, Astro, Jardim Guadalajara, Jardim Dois Corações, Jardim Santa Cecília, Jardim Santa Esmeralda, Jardim Ipiranga, Jardim Gramados de Sorocaba, Residencial Martinez, Caguassú, Jardim Tropical, Wanel Ville, Vila Progresso, Parque Vitória Régia, jardim Boa Esperança, Jardim Nova Esperança, Jardim Residencial Morada das Flores, Vila Barão, Conjunto Habitacional Herbert de Souza, Jardim Zulmira, Retiro São João, Jacutinga, Jardim Sol Nascente, Mato Dentro, Parque Ouro Fino, Jardim do Paço, Vila Eros, Mineirão, Jardim Louzada, Júlio de Mesquita Filho, Villágio Torino, Santa Helena, Vitória Ville, Vila Haro, Jardim Los Angeles, Jardim Cruzeiro do Sul, Vila Matilde, Jardim Guaíba, Jardim Novo Horizonte, Jardim São Guilherme, Jardim América, Ipanema Ville, Jardim Paulistano, Vila Nova Sorocaba, Jardim Prestes de Barros, Jardim São Paulo, Central Parque, Vila Carvalho, Parada do Alto, Jardim Itapemirim, Vila Colorau, Vila Marli, Parque São Bento, Brigadeiro Tobias, Aparecidinha, Vila do Sonho, Novo Mundo, Santa Luiza, Conjunto Ana Paula Eleutério (Habiteto), Vila Santa Clara, Jardim Tatiana, Botucatu, Chácara Ana Maria, Jardim Pagliato, São Sebastião, Jardim Alpes de Sorocaba, Vila João Romão, Vila Sabiá, Villa Amato, Jardim Tulipas, Piazza Di Roma, Jardim Ipanema, Jardim Marco Antônio, Jardim Maria Eugênia, Vila Espirito Santo, Caputera, Campininha, Jardim Hungarês, Parque Esmeralda, Vila Tupã, Vila Assis, Jardim Planalto, Jardim Nogueira, Vila dos Dálmatas, Jardim Saira, Jardim São Marcos, Iporanga 2, Lopes de Oliveira, Inhaíba, Jardim Guadalupe, Monte Alpino, Jardim Santa Marta, Jardim São Marcos 2, Chácara Três Marias, Vila União, Parque Santa Isabel, Jardim Paulista 2, dentre outros.