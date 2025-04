Athlon/São José é campeão do Regional Sudeste de Goalball

Lucas Lemes





O Athlon/São José conquistou o título de campeão do Campeonato Regional Sudeste de Goalball. Após 13 anos, a equipe joseense masculina quebrou o tabu em cima do atual tetracampeão Sesi São Paulo, maior vencedor da competição, por 9 a 5. A final aconteceu na manhã de sábado (19), no Sesi, em São José dos Campos.

Já classificados, os times masculino e feminino já estavam garantidos na série A do Brasileiro de Goalball de 2025 e foram para a quadra em busca do ouro.

“Um sonho possível”, foi o que comentou Rene Quintas, supervisor técnico do Goalball Athlon/São José, antes do início do campeonato.

“Mais que um sonho, o time lutou muito para que este momento fosse vivido. E aconteceu! Desde 2012 a gente não vencia o Regional Sudeste, bateu na trave algumas vezes, mas este ano é nosso! Somos campeões! E não poderia ser melhor, diante da nossa torcida aqui em São José dos Campos, cidade vitoriosa, que respira esporte, tem um sabor especial. Foi um campeonato de alto nível em quadra, muito difícil, com grandes equipes. Quero parabenizar os atletas do Athlon/São José por toda a dedicação e vontade de vencer. Agora é voltar aos treinos, temos um Mundial para disputar em breve”, comemorou o supervisor técnico.

Além do título masculino, o Goalball Athlon/São José foi vice-campeão no feminino, que foi superado na final por 6 a 3 pelo Sesi São Paulo.

As disputas pelo terceiro lugar colocaram as garotas do Insep (Instituto Socioesportivo Paratleta) no pódio pelo segundo ano consecutivo, após vitória por 7 a 1 sobre o IFP (Instituto Fortalecendo Pessoas), também de São José dos Campos.

Apesar da derrota no feminino, a associação joseense IFP levou a melhor no bronze masculino e conseguiu sua primeira medalha na história ao ganhar do Santos, vice-campeão em 2024, por 10 a 9.

Mundial de Goalball

Agora, o foco do time masculino do Instituto Athlon/São José é o Mundial de Clubes que acontece na Finlândia, entre os próximos dias 20 a 26 de maio.



