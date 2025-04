ASSISTIR AO VIVO Boston River x Nacional Potosí COPA Sul-Americana 2025, HOJE (22/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Por MRNews



Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Boston River x Nacional Potosí acontece HOJE (22) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Boston River x Nacional Potosí: Tudo sobre o duelo na Copa Sul-Americana

Na próxima terça-feira, 22 de abril de 2025, Boston River e Nacional Potosí se enfrentam no Estádio Centenario, às 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O confronto marca um duelo direto por uma vaga na próxima fase e será apitado pelo brasileiro Anderson Daronco. A partida terá transmissão ao vivo pela Disney+.

Como chegam as equipes?

O Boston River vem de uma vitória fora de casa sobre o Danubio por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Uruguaio. A equipe soma apenas um ponto até aqui na Sul-Americana, com um empate e uma derrota. O clube precisa vencer para continuar sonhando com a classificação no grupo.

Já o Nacional Potosí, da Bolívia, vive um momento mais sólido na competição, com duas vitórias em dois jogos. No entanto, a equipe não venceu no último fim de semana, empatando em 2 a 2 com o San Antonio Bulo Bulo pelo campeonato nacional.

Retrospecto e números

Boston River na Sul-Americana 2025 : 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados, 5 gols sofridos.

: 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados, 5 gols sofridos. Nacional Potosí na Sul-Americana 2025 : 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 3 gols marcados, 2 gols sofridos.

: 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 3 gols marcados, 2 gols sofridos. O Boston River venceu 5 dos 18 jogos disputados na temporada.

O Nacional Potosí tem aproveitamento melhor: 3 vitórias em 7 partidas.

Escalações prováveis

Boston River (vs Danubio):

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marcos Gómez, Gerónimo Bortagaray, Fredy Martínez; Baltasar Barcia, Facundo Muñoa, Mauricio Vera, Agustín Amado; Alexander González, Agustín Anello.

Nacional Potosí (vs San Antonio Bulo Bulo):

Pedro Galindo; Saúl Torres, Moisés Acuña, Luis Demiquel, Carlos Roca; Jhojan Arce, Oscar Baldomar, Diego Hoyos, Alfredo García; Saulo Guerra, Diego Diellos.

Onde assistir?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, com cobertura minuto a minuto disponível em plataformas como o ogol.com.br.

Arbitragem

Árbitro principal: Anderson Daronco (Brasil)

Palavras finais

O jogo é decisivo para o Boston River, que ainda não venceu na competição e joga em casa com a pressão da torcida no tradicional Centenario. Já o Nacional Potosí pode encaminhar a vaga para a próxima fase com um bom resultado fora de casa. Emoção e equilíbrio prometem marcar esse duelo continental.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.