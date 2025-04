Barcelona x Universitario, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (22), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Barcelona x Universitario acontece Hoje (22) às 23 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Barcelona x Universitario: tudo sobre o confronto da Libertadores — retrospecto, escalações e onde assistir

Barcelona SC e Universitario se enfrentam nesta terça-feira, dia 22 de abril de 2025, às 23h (horário de Brasília), no Estadio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será transmitido ao vivo pela plataforma Star+ no Brasil.

Situação das equipes

O Barcelona SC chega ao confronto após uma vitória por 1 a 0 sobre o El Nacional pelo Campeonato Equatoriano. Jogando em casa, a equipe tem se mostrado forte: são três vitórias consecutivas no Monumental, com gols marcados em todas elas. O clube perdeu apenas uma das últimas sete partidas como mandante.

Já o Universitario, do Peru, também venceu em sua última partida — 3 a 1 contra o Binacional, pela Liga Peruana. A equipe vive um bom momento, com duas vitórias consecutivas, mas mostra vulnerabilidade defensiva, especialmente fora de casa, onde sofreu gols em seus últimos três compromissos.

Retrospecto do confronto

Este será o nono confronto entre Barcelona SC e Universitario na história da Libertadores. O clube equatoriano leva vantagem no retrospecto geral, com três vitórias, contra apenas uma dos peruanos, além de quatro empates. Jogando no Estadio Monumental, o Barcelona SC mantém uma invencibilidade: foram duas vitórias e dois empates diante do Universitario. A equipe visitante nunca venceu em solo equatoriano.

Na atual edição da Libertadores, as equipes já se enfrentaram uma vez, com vitória por 1 a 0 para o Barcelona SC fora de casa.

Prováveis escalações

Barcelona SC (baseado no último jogo contra o El Nacional):

Goleiro: José Contreras

Defensores: Bryan Carabalí, Gastón Campi, Mario Pineida

Meio-campo: Alex Rangel, Jesús Trindade, Dixon Arroyo, Jandry Gómez

Atacantes: Joaquín Valiente, Octavio Rivero, Janner Corozo

Desfalque: Joao Rojas (fratura na fíbula)

Universitario (baseado no último jogo contra o Binacional):

Goleiro: Sebastián Britos

Defensores: Williams Riveros, Gustavo Dulanto, Paolo Reyna

Meio-campo: Jairo Vélez, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Hugo Ancajima

Atacantes: José Rivera, Diego Churín, César Inga

Fique de olho

Barcelona SC em casa: três vitórias consecutivas e sete jogos com apenas uma derrota.

três vitórias consecutivas e sete jogos com apenas uma derrota. Universitario fora de casa: sofreu gols em seis jogos seguidos como visitante.

sofreu gols em seis jogos seguidos como visitante. Histórico recente: o Barcelona venceu três dos últimos seis encontros entre as equipes na Libertadores.

Onde assistir

Transmissão ao vivo: Star+ (streaming)

Star+ (streaming) Data: 22 de abril de 2025

22 de abril de 2025 Horário: 23h (de Brasília)

23h (de Brasília) Local: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

