São Paulo x Fortaleza ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (04/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São Paulo x Fortaleza BC hoje, HOJE (04) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

São Paulo x Fortaleza B.C.: Onde Assistir, Horário e Análise do Confronto pelo NBB (04/03/2025)

Na terça-feira (4), São Paulo e Fortaleza B.C. se enfrentam em mais um confronto pelo NBB (Novo Basquete Brasil). A partida acontece no Ginásio do Morumbi, em São Paulo, às 20h00 (horário de Brasília).

Onde assistir São Paulo x Fortaleza B.C. ao vivo?

O jogo será transmitido ao vivo pelo canal oficial do NBB no YouTube e pelo serviço de streaming NBB Basquet Pass.

Análise do Confronto

São Paulo

O time paulista busca recuperação na temporada, já que venceu apenas uma das últimas cinco partidas. A equipe venceu a Unifacisa por 68 a 66 no dia 13 de fevereiro, mas sofreu derrotas para Pinheiros, Corinthians, Minas e São José.

Apesar da fase instável, São Paulo tem um histórico favorável diante do Fortaleza B.C., vencendo quatro dos últimos cinco confrontos diretos.

Fortaleza B.C.

O Fortaleza B.C. também vive um momento difícil, vindo de três derrotas consecutivas para Minas (92 a 86), Flamengo (84 a 79) e Brasília (84 a 62). A última vitória da equipe foi contra o Botafogo (83 a 74), no dia 20 de janeiro.

A equipe cearense precisa melhorar seu desempenho defensivo para surpreender o São Paulo fora de casa.

Últimos confrontos diretos

14/11/2024 – NBB : Fortaleza B.C. 79 x 80 São Paulo

: Fortaleza B.C. 79 x 80 São Paulo 13/01/2024 – NBB : Fortaleza B.C. 75 x 81 São Paulo

: Fortaleza B.C. 75 x 81 São Paulo 06/11/2023 – NBB : São Paulo 70 x 86 Fortaleza B.C.

: São Paulo 70 x 86 Fortaleza B.C. 04/02/2023 – NBB : São Paulo 85 x 70 Fortaleza B.C.

: São Paulo 85 x 70 Fortaleza B.C. 08/12/2022 – NBB: Fortaleza B.C. 81 x 111 São Paulo

Odds das Casas de Apostas

As cotações ainda não foram divulgadas, mas São Paulo deve ser favorito, jogando em casa e com um retrospecto positivo diante do adversário.

Palpite para São Paulo x Fortaleza B.C.

Apesar do momento irregular, São Paulo tem um leve favoritismo, principalmente por atuar em casa. Já Fortaleza B.C. precisa melhorar seu aproveitamento ofensivo para tentar surpreender.

Palpite: Vitória de São Paulo e total de pontos acima de 150.5.