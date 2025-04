ASSISTIR AO VIVO Boston River x Guaraní COPA Sul-Americana 2025, HOJE (01/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Boston River x Guaraní acontece HOJE (01) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Boston River x Guaraní: Onde Assistir, Escalações e Prognóstico da Sul-Americana

Boston River e Guaraní se enfrentam nesta terça-feira (1º de abril) pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O duelo está marcado para 19h (horário de Brasília) e será realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Ambas as equipes buscam começar bem a competição, com o Boston River participando pela terceira vez do torneio, enquanto o Guaraní disputa a Sul-Americana pela nona vez.

Onde Assistir Boston River x Guaraní

Data: Terça-feira, 1º de abril de 2025

Terça-feira, 1º de abril de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Transmissão: ESPN 4 e Star+

Momento das Equipes

Boston River:

A equipe uruguaia chega para a estreia na Sul-Americana após uma derrota por 1 a 0 para o Liverpool Montevidéu pelo campeonato nacional. O time comandado por Jádson Viera busca reabilitação, mas tem enfrentado dificuldades na temporada, com apenas três vitórias em 13 jogos.

Guaraní:

Os paraguaios também iniciam sua caminhada no torneio vindo de um revés. No último compromisso, perderam por 3 a 1 para o Sportivo Trinidense pelo Apertura paraguaio. Sob o comando de Francisco Arce, a equipe tem uma campanha melhor no ano, com sete vitórias em 12 jogos.

Prováveis Escalações

Boston River:

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Gerónimo Bortagaray, Martín González, Fredy Martínez; Federico Dafonte, Baltasar Barcia, Mauricio Vera; Facundo Rodríguez, Alexander González, Agustín Anello.

Técnico: Jádson Viera

Guaraní:

Gaspar Servio; Juan Daniel Pérez, Mario López, Gustavo Vargas, Alexandro Maidana; Aldo Maíz, Luis Martínez, Alcides Benítez; Agustín Manzur, Alexis Cantero, Richard Torales.

Técnico: Francisco Arce

Retrospecto e Estatísticas

O Boston River disputará apenas sua terceira edição de Copa Sul-Americana, enquanto o Guaraní tem experiência internacional, acumulando nove participações no torneio. No retrospecto recente, o time uruguaio tem um histórico irregular, enquanto os paraguaios costumam ser mais competitivos.

Boston River na temporada:

Jogos: 13

Vitórias: 3 (23%)

Empates: 5 (38%)

Derrotas: 5 (38%)

Guaraní na temporada:

Jogos: 12

Vitórias: 7 (58%)

Empates: 1 (8%)

Derrotas: 4 (33%)

Prognóstico e Odds

A equipe paraguaia entra como favorita para a partida, dada sua melhor campanha na temporada e maior experiência na competição continental. O Boston River joga em casa, mas precisa melhorar seu setor ofensivo, que não tem produzido gols com consistência.

Odds da Partida (Bet365):

Vitória do Boston River: 3,40

3,40 Empate: 3,30

3,30 Vitória do Guaraní: 1,95

1,95 Mais de 1,5 gols: 1,59

1,59 Ambas as equipes marcam: 2,10

O Guaraní tem uma equipe mais equilibrada e vive uma fase ligeiramente melhor. Uma aposta interessante pode ser na vitória dos paraguaios ou em um jogo com mais de 1,5 gols.

Acompanhe o jogo e todas as emoções da Copa Sul-Americana 2025!

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.