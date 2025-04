Nova Iguaçu ganha posto de vacinação volante para facilitar o acesso da população

A partir desta semana, o Ônibus da Saúde vai percorrer os pontos de maior movimentação de Nova Iguaçu, levando as vacinas diretamente para a população de forma prática e acessível. Com a intenção de facilitar o acesso à imunização e tornar o processo mais ágil, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza essa estrutura móvel para garantir que todos possam atualizar suas cadernetas de vacinação com facilidade e sem perder tempo.

O Ônibus da Saúde estará estacionado em locais estratégicos, proporcionando comodidade para quem tem a rotina agitada e não encontra tempo para ir até uma unidade de saúde. De 31 de março a 4 de abril, o ônibus estará na Avenida Marechal Floriano Peixoto s/n, em frente à estação de trem, no Centro de Nova Iguaçu, das 8h às 14h.

“Sabemos que a rotina atribulada de muitas pessoas, especialmente os adultos, faz com que deixem a saúde em segundo plano. A vacina é uma medida preventiva essencial e, por isso, estamos levando o atendimento até os pontos de maior circulação de pessoas”, explica o secretário de Saúde, Luiz Carlos Cavalcanti.

A partir da segunda-feira da próxima semana (7 de abril), o Ônibus da Saúde estará nos seguintes locais, ficando uma semana em cada ponto, sempre atendendo das 8h às 14h:

– 7 a 11 de abril: Avenida Marechal Floriano Peixoto 2.865 (Terminal Rodoviário);

– 14 a 18 de abril: Avenida Nilo Peçanha 301, Centro (Via Light).

As vacinas estarão disponíveis para toda a população, exceto as vacinas antirrábica e BCG, que têm especificidades de aplicação. Para se vacinar, adultos devem apresentar documento de identificação com foto e CPF, enquanto menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis e apresentar a carteira de vacinação.

Campanha de vacinação contra Influenza também começa nesta segunda-feira

Simultaneamente ao Ônibus da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu lança a campanha de vacinação contra a Influenza nesta segunda-feira (31). A imunização estará disponível em vários pontos da cidade, incluindo:

– Centro de Saúde Vasco Barcellos – Rua Bernardino de Mello 1.825, Centro, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h. Sábados e domingos, das 8h30 às 16h;

– Shopping Nova Iguaçu – Avenida Abílio Augusto Távora 1.111, Bairro da Luz, de segunda a domingo, das 8h às 20h;

– Ônibus da Saúde – Avenida Marechal Floriano Peixoto, em frente à estação de trem, Centro, das 8h às 14h.

Além disso, a partir de terça-feira (1º de abril), as vacinas estarão disponíveis em 60 unidades de saúde da rede municipal, das 8h às 16h.

O público-alvo da campanha inclui crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos, mulheres até 45 dias após o parto, profissionais de saúde, das Forças Armadas e da segurança, professores, indígenas, quilombolas, além de pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais.

Para mais informações sobre os locais e horários de vacinação, acesse o site da Prefeitura: [www.novaiguacu.rj.gov.br](https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/gripe).