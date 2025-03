Carnaval para as crianças: ‘Mundo Bita’ agita folia infantil em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Cores, música e diversão marcaram a apresentação do “Mundo Bita” na programação para crianças do Carnaval da Prefeitura de Boa Vista, neste domingo, 2, na Praça Chico do Carneiro, Bairro dos Estados. Com a temática, “Folia que abraça, cidade que cuida”, o evento tem lugar garantido para foliões de todas as idades, sejam crianças, adultos e idosos.

Detalhes foram pensados para garantir um Carnaval seguro, educativo, cheio de magia e alegria. Além da atração nacional, artistas da terra também subiram ao palco e deram um show de animação para as famílias. De acordo com o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), Dyego Monnzaho, a programação é pensada para todas as idades.

“Essa ideia de fazer uma programação que atenda todos os públicos tem um alcance maior e se torna mais democrático. Para que possamos mobilizar toda a cidade em momentos diferentes. Isso colabora para que a festa também seja mais organizada, segura e que as pessoas não tenham grandes deslocamentos”, disse.

“Mundo Bita” em Boa Vista

Sucessos como “Fazendinha”, “Dinossauros” e “Eu quero ver você me pegar” fizeram a alegria das crianças que foram conferir de perto a atração nacional, na programação do Carnaval do município.

Segundo Flora, personagem do “Mundo Bita”, toda a turma subiu ao palco para ajudar as crianças a explorarem a magia do Carnaval, na Capital da Primeira Infância.

“É um privilégio muito grande estar aqui nesta cidade que trabalha com a primeira infância. A nossa turnê “Crescer e Aprender” fala sobre educação inclusiva. Então, todos os temas que a gente fala no show, vocês perceberão que abordamos a importância da escola. Entendendo que a criança é um ser imaginativo, a gente precisa explorar essa inteligência”, contou.

Evento para toda crianças e toda família

Em Boa Vista, o Carnaval destaca a celebração da união e o compromisso com o bem-estar da comunidade, valorizando a participação das famílias e a diversidade cultural da cidade. Curtindo a programação infantil em família, a servidora pública Isabele Cruz levou a filha Flor Cruz, de 1 ano, ao show, já que a atração foi o primeiro desenho que a pequena teve acesso.

“A Flor ama ‘Mundo Bita’, mas confesso que estou mais ansiosa que ela para vivermos esse momento juntas. Inclusive, acho o máximo a prefeitura incluir as crianças em todos os eventos. Carnaval é um período grande e às vezes, ficamos perdidas sem saber o que fazer. Isso aqui é uma programação muito bacana para curtir e criar memórias com nossos filhos”, destacou.

O show teve duração de mais de uma hora e o público ficou feliz e satisfeito. Vinícius Ferreira, 10 anos, não perdeu tempo, colocou a fantasia de homem-aranha, pegou o skate e foi curtir o evento ao lado da família.

“Hoje eu assisti Mundo Bita, comi, dancei e andei de skate. Eu lembro que a primeira música da minha vida foi do “Mundo Bita”, a Fazendinha. Ainda gosto muito dela, pois não dá para esquecer”, contou.

Fonte: Da Redação