ASSISTIR AO VIVO Guaraní x Independiente COPA Sul-Americana 2025, HOJE (22/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Posted on

Por MRNews O comando da Polícia Civil paulista anunciou nesta sexta-feira (14) a conclusão do inquérito que apurou o assassinato de Vinícius Gritzbach, ex-colaborador e delator da facção PCC, executado a tiros no Aeroporto de Guarulhos, em novembro de 2024. Segundo a polícia, o crime foi motivado pelo fato de o delator ter mandado matar dois aliados de lideranças do grupo […]