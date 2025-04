Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 21/04/2025

Posted on

Tranquilidade e gratidão. Esses são os sentimentos de Patrícia Falcão, mãe de Matheus, primeiro paciente atendido pelo projeto ‘Sorriso em Dia’, da Prefeitura de João Pessoa, que realiza atendimentos odontológicos para pessoas com necessidades especiais em centro cirúrgico. Aos 30 anos de idade, Matheus Falcão, que tem Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista […]