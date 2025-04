ASSISTIR AO VIVO San José x Once Caldas COPA Sul-Americana 2025, HOJE (22/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: San José x Once Caldas acontece HOJE (22) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Notícias do Vasco

Copa Sul-Americana 2025: GV San José x Once Caldas – Análise da Partida

Partida: GV San José (Bolívia) x Once Caldas (Colômbia)

Competição: Copa Sul-Americana – Grupo F, Rodada 3

Data: 22 de abril de 2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

O confronto entre GV San José e Once Caldas, válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025, promete ser mais uma batalha importante para ambas as equipes no torneio continental. O GV San José, da Bolívia, recebe o Once Caldas, da Colômbia, em um jogo que pode definir a continuidade de ambas as equipes na competição.

Onde Assistir

O jogo estará disponível para acompanhamento em diferentes plataformas e canais, como:

TV fechada : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Probabilidades e Previsões

As odds indicam uma partida bastante equilibrada, com uma ligeira vantagem para o time visitante. Confira as principais probabilidades para este confronto:

GV San José vencedor : 3.30

: 3.30 Empate : 3.40

: 3.40 Once Caldas vencedor: 2.15

Além disso, as probabilidades para o total de gols na partida também são bem disputadas:

Mais de 2.5 gols : 1.94

: 1.94 Menos de 2.5 gols: 1.84

Histórico de Confrontos Diretos

Os times se enfrentaram em algumas oportunidades, e o histórico tem mostrado uma ligeira vantagem para o Once Caldas, que possui mais experiência em competições internacionais. O GV San José, por sua vez, tenta usar o fator casa a seu favor para surpreender.

Desempenho Recente

Analisando os últimos resultados, o GV San José não tem sido um time de muitos gols, com uma média inferior a 1 gol por jogo em suas últimas partidas. Já o Once Caldas apresenta uma média mais consistente de gols, com 1.6 gols marcados nos últimos 5 jogos. Ambos os times, no entanto, têm demonstrado dificuldades defensivas em alguns momentos.

Últimas partidas:

GV San José : Sempre Ready 2-0 GV San José GV San José 0-1 Always Ready 1 vitória nos últimos 5 jogos.

: Once Caldas : 3 vitórias nos últimos 5 jogos. A equipe tem mostrado um bom aproveitamento fora de casa.

:

Análise da Partida

O GV San José entra em campo buscando se manter na luta por uma vaga nas fases seguintes da Copa Sul-Americana. A equipe boliviana contará com o apoio da torcida para tentar se impor frente ao Once Caldas, que chega com um elenco mais experiente no torneio internacional.

Se o GV San José conseguir se manter sólido defensivamente e aproveitar as oportunidades de ataque, pode ter uma boa chance de surpreender. No entanto, o Once Caldas, com um elenco mais forte, tem mostrado um futebol mais equilibrado, e a expectativa é que venha para garantir a vitória fora de casa.

Expectativas

Com a proximidade das posições no grupo F, tanto o GV San José quanto o Once Caldas sabem da importância desta partida para seguir sonhando com a classificação. Os bolivianos, que não têm sido tão eficazes no ataque, precisarão melhorar seu desempenho ofensivo se quiserem superar os colombianos.

Já o Once Caldas, com mais experiência em torneios internacionais, tem a responsabilidade de vencer e garantir os 3 pontos, se mantendo firme na disputa pela liderança do grupo.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.