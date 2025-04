Atlético-GO x Cuiabá; onde assistir ao vivo, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre Atlético-GO x Cuiabá é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (22) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Dragão como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações – Brasileirão Série B 2025

Atlético-GO e Cuiabá entram em campo nesta segunda-feira (22), às 19h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo acontece no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e marca o encerramento da rodada com promessa de equilíbrio entre duas equipes que almejam o acesso à elite do futebol nacional.

Onde assistir Atlético-GO x Cuiabá ao vivo

O torcedor poderá acompanhar Atlético-GO x Cuiabá ao vivo pelos canais ESPN e na plataforma de streaming Disney+. Além disso, o aplicativo Kwai também transmite o confronto. Para quem quiser seguir em tempo real, o site ge.globo oferece cobertura minuto a minuto da partida.

Momento das equipes

O Atlético-GO volta para casa após uma sequência ruim fora de seus domínios. A equipe comandada por Cláudio Tencati empatou com o Botafogo-SP e foi derrotada pela Ferroviária, acumulando apenas quatro pontos na competição. Jogando no Accioly, o Dragão busca retomar o caminho das vitórias para não se afastar do pelotão de frente da tabela.

Já o Cuiabá vive um início promissor na Série B. Invicto, o time mato-grossense soma sete pontos, com duas vitórias e um empate. Na última rodada, o Dourado venceu o Athletico-PR por 2 a 1 de virada, mostrando força e competitividade sob o comando de Guto Ferreira.

Prováveis escalações Atlético-GO x Cuiabá

Atlético-GO – Técnico: Cláudio Tencati

Provável time: Vladimir; Ruan Teixeira, Alix Vinícius (Matheus Felipe), Pedro Henrique e Guilherme Romão; Willian Maranhão (Léo Naldi), Rhaldney e Ariel; William Pottker, Sandro Lima e Marcelinho.

Desfalques: Shaylon e Caio Dantas (lesionados)

Pendurados: ninguém

Cuiabá – Técnico: Guto Ferreira

Provável time: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro, Calebe e Denilson; Lucas Cardoso, Pedrinho e Derik Lacerda.

Desfalques: Max (suspenso) e Yamil Asad (lesionado)

Pendurados: Lucas Mineiro e Denilson Alves

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)

Assistente 2: Denise Simões de Oliveira (PR)

VAR: Daiane Muniz (SP)

A partida promete ser decisiva para as pretensões iniciais de ambas as equipes na competição. O Atlético-GO precisa vencer para não perder contato com o G-4, enquanto o Cuiabá tenta consolidar seu bom momento e manter-se invicto.

