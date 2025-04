Agência Minas Gerais | Rede Minas transmite a cerimônia do Dia da Inconfidência Mineira

A Rede Minas transmitiu, nesta segunda-feira (21/4), diretamente da cidade histórica de Ouro Preto, a cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência. A comenda – a maior concedida pelo Governo de Minas – é entregue a pessoas e instituições com atuação em prol do desenvolvimento de Minas e do Brasil.

Em função do decreto de luto oficial vigente em Minas Gerais em referência ao falecimento do Papa Francisco, a cerimônia da Medalha da Inconfidência deste ano sofreu mudanças. As músicas não foram executadas, incluindo o Hino Nacional, por exemplo, e a bandeira de Minas Gerais foi hasteada a meio mastro. Houve um minuto de silêncio na Praça Tiradentes.

Veja, abaixo, os vídeos dos dois momentos exibidos na programação da emissora pública:

Cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência

Honra militar – Praça Tiradentes