Obras na barragem de Ituporanga avançam com início da substituição de duas comportas

A barragem de Ituporanga, uma das estruturas estratégicas para o controle de cheias no Alto Vale do Itajaí, avança em mais uma etapa de sua reforma. A obra, que já ultrapassou 50% de execução, entrou em uma fase importante com o início da substituição das comportas C4 e C5, que já tiveram suas estruturas de concreto reformadas e blindagens posicionadas.

A comporta C4 está pronta para receber as unidades hidráulicas, que já se encontram no canteiro de obras. A montagem foi iniciada e será realizada em três módulos. A expectativa é que essa instalação seja concluída nas próximas semanas. Já a comporta C5 está em processo de cura do concreto, etapa essencial para garantir a resistência e durabilidade da estrutura.

“Cinco décadas e nunca fizeram uma manutenção aqui na Barragem Sul de Ituporanga. Essas comportas ajudam a salvar cidades inteiras. Agora o trabalho segue intenso. Vamos recuperar todas as comportas aqui e todas as barragens de Santa Catarina. Este é o maior pacote de investimento em proteção civil da história. Estamos fazendo que ninguém fez”, destacou o governador Jorginho Mello.

A equipe técnica afirma que, com a experiência adquirida na montagem da C4, a instalação da C5 será ainda mais ágil. Ambas as comportas terão seus sistemas de acionamento hidráulico plenamente operacionais em breve, representando um importante reforço na capacidade de operação da barragem.

A próxima etapa da obra será a reforma das comportas C1, C2 e C3. Esta última já teve início com a desmontagem da estrutura antiga. As comportas C2 e C1 só passarão por intervenções após o pleno funcionamento das comportas C4 e C5, garantindo que a barragem continue operando com segurança durante todo o processo.

“As obras em Ituporanga são fundamentais para aumentar a resiliência do Alto Vale diante dos eventos climáticos extremos. Cada avanço representa mais segurança para a população e maior capacidade de resposta do Estado,” destacou o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt.

