Prefeitura de Bonito abre inscrições para Curso Gratuito de Elaboração de Projetos Culturais – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento de Cultura, está com inscrições abertas para o curso presencial de Elaboração de Projetos Culturais. A formação é gratuita e voltada para pessoas interessadas em desenvolver habilidades na criação e formatação de projetos culturais, com foco em captação de recursos, parcerias e fortalecimento do setor cultural local.

O curso será realizado presencialmente no prédio do Departamento de Cultura, localizado no espaço do Projeto Garoto Cidadão, na Rua Pércio Schaman, nº 645, bairro Alvorada – Bonito/MS. A programação prevê aulas duas vezes por semana, com início no dia 6 de maio e encerramento previsto para 25 de junho. Serão ao todo 8 módulos, com duas aulas cada, totalizando 16 encontros.

As aulas serão ministradas por Lelo Marchi, atual diretor de Cultura do município, com ampla atuação na área cultural e experiência consolidada na elaboração de projetos e no desenvolvimento de ações culturais e sociais.

A formação é aberta ao público, preferencialmente para maiores de 18 anos, e oferece certificação mediante presença mínima de 75% das aulas. Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

Link disponível para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/curso-de-elaboracao-de-projetos-culturais/2917499

Para mais informações entre em contato: [email protected]