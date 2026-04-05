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Secretaria da Mulher realiza o projeto “Tenda – Uma Linda Mulher” – Agência de Notícias

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27 de março de 2026

19:20

Por: Rose Campos

Fotos: Rose Campos/Secom

A Secretaria da Mulher (Semul), realizou, na tarde desta sexta-feira (27), a atividade do Projeto “Tenda – Uma Linda Mulher”. A iniciativa social voltada ao acolhimento e fortalecimento de mulheres que enfrentam ou já enfrentaram situações de dor, traumas ou violência. O objetivo é proporcionar acolhimento e levar cuidado, escuta sensível e orientação, com a oferta de serviços voltados ao bem-estar e elevação da autoestima, com orientações proferidas pela convidada Elaine Cristina Santos, com foco na reconstrução emocional e o resgate da autoconfiança.

Foram oferecidos serviços, como manicure, cabelo, sobrancelha, além da doação de roupas e calçados pela Boutique Solidária e também foi serviço um lanche especial às participantes.

A ação foi feita para lembrar essas mulheres que, por mais que exista uma ferida emocional, é possível superá-la e buscar um recomeço. A atividade também contou com a participação da secretária da Mulher e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Rosangela Perecini, que se dirigiu às participantes. “Estamos com uma grande parte da equipe da Secretaria da Mulher, que se dedicou, há vários dias, para proporcionar esta atividade de hoje, com todo o carinho, para todas vocês. Queria destacar que todas as mulheres devem ser respeitadas e bem tratadas, todos os dias. Mas como não temos a oportunidade de estar sempre juntas, esta tarde tem o objetivo de oferecer um momento especial para vocês. E lembrar que estamos sempre à disposição, na Secretaria da Mulher, para atender a todas, acolher, informar e encaminhar vocês aos serviços prestados pelo Poder Público”, disse Rosangela.

A Secretaria da Mulher funciona, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Av. Rudolf Dafferner, 65, no Alto da Boa Vista. Mais informações pelo telefone (15) 3238-2100 ou e-mail: semul@sorocaba.sp.gov.br.

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