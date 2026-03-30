Com apoio do Governo, torneio mundial de beach tênnis reforça potencial de SC para o turismo esportivo

Foto: Ascom ITF World Tour BT400 Balneário Camboriú 2026

O ITF World Tour BT400 Balneário Camboriú 2026, um dos maiores torneios de beach tennis do mundo, que iniciou na terça-feira (24) e vai até este domingo (29/03) na arena montada no Pontal Norte, na Praia Central de Balneário Camboriú, tem o apoio do Governo de Santa Catarina, por meio do Programa de Incentivo ao Esporte (PIE) via Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte). O evento é aberto ao público de forma gratuita sendo necessário de resgate de ingresso apenas para os jogos da Quadra Central.

A competição reúne mais de mil atletas, entre eles, os melhores do ranking mundial da modalidade. A expectativa dos organizadores é de que mais de 60 mil pessoas passem pela arena nos seis dias do evento, que será um grande festival de esporte, lifestyle e música, com shows nacionais e atrações gratuitas ao público.

Grandes nomes do esporte mundial

Entre os atletas que participam da competição estão as duplas vencedoras da edição do ano passado as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, tricampeãs, e também a dupla tricampeã Nicolas Gianotti (França) e Mattia Spotto (Itália).

A chave principal feminina reúne todas as top 10 da atualidade. Entre elas estão as brasileiras Sophia Chow e Vitória Marchezini, as russas Elizavete Kudinova e Anastasiia Semenova, a dupla Veronica Casadei (Itália) e Ariadna Graell (Espanha), e Patty Diaz (Venezuela) e Rafaella Miiller (Brasil).

Na chave masculina, a dupla 100% brasileira melhor colocada no ranking é formada por Giovanni Cariani (número 4) e Daniel Mola (7). Também entre os 10 melhores da atualidade estão a dupla com o italiano Michele Cappelletti e o brasileiro André Baran, de Brusque.

Espaço educativo e cultural

Mas, O ITF World Tour BT400 Balneário Camboriú 2026 não é apenas uma competição de alto nível esportivo. Quem for à arena terá à disposição espaço para relaxamento, um boulevard gastronômico completo, com as mais diversas opções, e espaço educativo. Para os entusiastas do beach tennis, a área da expo trará ativações de marcas.

Além da programação esportiva, o ITF World Tour BT400 Balneário Camboriú 2026 conta ainda com uma mega estrutura que vai sediar uma vasta agenda cultural com shows regionais e nacionais.

Os shows iniciam a partir das 20h, – exceto no domingo, às 19h – e não há custo de entrada para o público ao interior da arena.

O ITF World Tour BT400 Balneário Camboriú 2026 é o segundo grande evento de competição esportiva que tem o apoio do Governo de Santa Catarina por meio da Fesporte/PIE, já que o primeiro foi a edição do UCI Gravel World Séries Brazil, realizada dia 8 de março em Camboriú, que é um dos eventos mais prestigiados do ciclismo mundial.

De acordo com o presidente da Fesporte, Jeferson Batista, a realização de dois eventos esportivos de renome internacional em tão curto espaço de tempo só reforça o potencial de Santa Catarina para o turismo esportivo, pois eventos dessa natureza, segundo ele, movimentam diversos setores da economia local como o turismo, a rede hoteleira, bares e restaurantes, além de gerar empregos temporários e proporcionar visibilidade global para a cidade e para o Estado de Santa Catarina.

150 municípios beneficiados

O PIE, que já beneficia cerca de 150 municípios catarinenses, visa estimular a prática esportiva e fortalecer e implantar projetos esportivos em escolas, associações esportivas, clubes e instituições de ensino, que poderão submeter suas propostas para obter recursos por meio do programa de incentivo fiscal, por intermédio de empresas que podem destinar parte do ICMS devido ao Estado para apoiar iniciativas aprovadas. Por intermédio do PIE muitos projetos nas áreas de esporte de rendimento, educacional, paradesporto e esportes de participação estão saindo do papel e colhendo ótimos resultados em diversas instituições.

Além das áreas de esporte de rendimento, educacional, paradesporto e esportes de participação, o PIE também contempla outro setor de grande importância para o turismo e a economia de Santa Catarina: o setor de eventos e competições esportivas.

Informações adicionais à imprensa

Antonio Prado

Ascom Fesporte

(48) 3665-6127