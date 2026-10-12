CGVS realiza qualificação em novas tecnologias para o controle das Arboviroses

Nesta semana, a CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde) realizou uma qualificação em novas tecnologias para o controle do Aedes Aegypti.

A ação foi uma parceria com o Ministério da Saúde e reuniu os municípios considerados estratégicos para o fortalecimento das ações de vigilância e enfrentamento das arboviroses no estado, sendo eles: Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, Rorainópolis e Pacaraima.

O treinamento teve como foco a implantação de ovitrampas e o uso do aplicativo Conta Ovos, ferramentas que modernizam a vigilância de insetos.

As ovitrampas são dispositivos de baixo custo e alta sensibilidade que funcionam como um depósito armadilha para a que o mosquito coloque os ovos, permitindo identificar precocemente a presença do vetor, inclusive em áreas com baixa infestação. Já o aplicativo possibilita a contagem automatizada dos ovos coletados, aumentando a precisão das análises e agilizando a consolidação dos dados para tomada de decisões.

“Essas novas tecnologias serão implementadas na rotina para que a gente possa ter uma ferramenta a mais no controle do vetor transmissor da Dengue. Essa nova tecnologia recolhe do meio ambiente ovos do Aedes, em vez dele procurar o depósito [de água parada] que as pessoas deixam acumular, nesse dispositivo [ovitrampas] tem um atrativo que ele captura mais ovos do que os outros tipos de depósitos”, afirmou o técnico do Núcleo de Controle de Febre Amarela e Dengue, Joel Lima.

A qualificação mostrou diferentes frentes de atuação, como operar em sistemas de informação, análise e identificação dos ovos, além da instalação e coleta das armadilhas. A estratégia será expandida de forma gradual para todos os municípios do Estado.

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