Agência Minas Gerais | Governador participa de celebrações da Semana da Inconfidência em Tiradentes e Ritápolis

O governador Romeu Zema participou, nesta quarta-feira (23/4), das celebrações da Semana da Inconfidência nas cidades de Ritápolis e Tiradentes, na região do Campo das Vertentes. O evento reforça a importância de preservar e valorizar a cultura mineira e relembrar o papel dos Inconfidentes, responsáveis pela formação dos ideais democráticos de Minas Gerais.

Em Ritápolis, na Fazenda do Pombal, berço da família do Alferes Tiradentes, o chefe do Executivo mineiro se reuniu com autoridades civis, militares e a população local para lembrar os feitos de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que fez com que Minas Gerais se tornasse sinônimo de resistência em prol da liberdade.

Logo em seguida, o governador esteve em Tiradentes, onde participou da quinta edição do Banquete da Inconfidência, evento que mobiliza profissionais da gastronomia, turistas e população local em torno de uma grande mesa, com o objetivo de valorizar a cultura da cidade e ressaltar a importância das mulheres no Movimento da Inconfidência Mineira.

A inclusão das duas cidades no roteiro que celebra a Inconfidência Mineira foi enaltecida por Zema, que destacou a importância histórica desses municípios para Minas.

























Banquete da Inconfidência

Dirceu Aurélio / Imprensa MG





Durante o evento, que acontece na Rua Direita, no centro histórico de Tiradentes, são servidos gratuitamente cerca de 2 mil refeições, numa mesa montada com cerca de 400 a 500 lugares. Neste ano, 33 restaurantes do município participam da iniciativa, cada um servindo de 100 a 150 refeições.

A celebração recorda a primeira reunião, em que se discutiu a Inconfidência, realizada em 1788, na casa do Padre Toledo. Na ocasião, foi servido um banquete que comemorou o batizado de dois filhos de Alvarenga Peixoto com Bárbara Heliodora.

O evento também valoriza a cultura da cidade e ressalta a importância de personagens históricos que, muitas vezes, são pouco lembrados na história da Inconfidência Mineira, e também valoriza a participação das mulheres no movimento, como a própria Bárbara Heliodora e Hipólita Jacinta.

“Fico muito feliz em ver a cidade de Tiradentes tão bem frequentada. Nós temos procurado dar todo o apoio às cidades turísticas de Minas Gerais e temos conseguido bater recorde atrás de recorde em relação à atração de turistas”, observou o governador mineiro.

Semana da Inconfidência

A iniciativa realizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop), com a parceria das prefeituras locais e patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), busca reforçar a importância de preservar e valorizar a cultura mineira, o turismo nas cidades históricas do estado e o movimento da Inconfidência Mineira.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG





Iniciada com a solenidade da entrega da Medalha da Inconfidência, realizada no dia 21/4, em Ouro Preto, a Semana da Inconfidência tem programação até o próximo domingo (27/4), em Tiradentes, na Feira da Mineiridade, com estandes de produtores locais, oficinas gastronômicas, artesanato e shows. Concertos na Matriz de Santo Antônio, com o som do órgão histórico e um roteiro narrado sobre o barroco mineiro, encerram a semana de atrações.

Tancredo Neves

Mais cedo o governador esteve em São João del-Rei, onde visitou o túmulo e memorial do ex-presidente da República Tancredo Neves. Na última segunda (21/4), foram relembrados os 40 anos de sua morte. O governador Romeu Zema salientou a importância do político mineiro para o Brasil, que sempre defendeu a liberdade e o desenvolvimento do país.

Capital mineira da selaria

Durante passagem pela região, o governador também esteve em Dores de Campos, cidade conhecida pelo processo de produção da selas. O município, que há 37 anos não recebia a visita de um governador, é conhecido como a capital da selaria em Minas Gerais.

“É muito bom estar em Dores de Campos. Estou tendo o prazer de conhecer um pouco mais da produção de selaria, que é a marca registrada da cidade e que nós queremos divulgar, não só para Minas, mas para todo o Brasil”, disse Romeu Zema.