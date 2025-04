Novorizontino x Athletico-PR; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Novorizontino x Athletico-PR é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (24) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o duelo entre Novorizontino e Athletico-PR promete agitar a noite desta quinta-feira (24), às 21h35 (horário de Brasília), no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida terá transmissão ao vivo pela RedeTV, pelo streaming Disney+ e pelo Desimpedidos no YouTube.

Momento das equipes

O Novorizontino chega invicto para o confronto, com três empates e uma vitória, somando 6 pontos e ocupando a 12ª colocação na tabela. Apesar da solidez defensiva, o time ainda não empolgou no ataque e busca um triunfo em casa para se aproximar do G-4.

Do outro lado, o Athletico-PR, rebaixado da Série A no ano passado, tenta se reerguer rapidamente e tem feito um ótimo início de campanha. Com 9 pontos em quatro jogos (três vitórias e uma derrota para o Cuiabá), o Furacão lidera a competição ao lado de América-MG e CRB, e é um dos favoritos ao acesso.

Retrospecto do confronto

As equipes se enfrentaram quatro vezes na história recente, com ampla vantagem do Athletico-PR: quatro vitórias em quatro jogos. O time paranaense marcou 8 gols e sofreu apenas 3 nesse período.

Palpites para Novorizontino x Athletico-PR

1. Athletico-PR para marcar o primeiro gol

Odd: 2.20 (Estrela Bet)

O Furacão costuma ser incisivo no começo das partidas e foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Mesmo fora de casa, tem se mostrado mais agressivo desde o início.

2. Ambas as equipes marcam

Odd: 1.94 (Stake)

Apesar do bom início do Athletico, a equipe sofreu gols em cinco dos últimos sete jogos. O Novorizontino, por sua vez, tem buscado mais o ataque jogando em casa.

3. Menos de 9.5 escanteios no jogo

Odd: 2.07 (Betano)

A média de escanteios dos últimos jogos do Novorizontino está abaixo de 10 por partida. Um confronto mais equilibrado pode limitar as oportunidades de bola parada.

Odds para o confronto (22/04/2025)

Resultado Novibet Betano Estrela Bet BetMGM Betnacional Vitória do Novorizontino 2.50 2.45 2.40 2.55 2.44 Empate 3.20 3.15 3.25 3.30 3.11 Vitória do Athletico-PR 2.85 3.00 2.90 2.55 2.78

Transmissão ao vivo

TV aberta : RedeTV

: RedeTV Streaming : Disney+

: Disney+ YouTube: Canal Desimpedidos

Ficha técnica do jogo

Data : Quinta-feira, 24 de abril de 2025

: Quinta-feira, 24 de abril de 2025 Horário : 21h35 (horário de Brasília)

: 21h35 (horário de Brasília) Local : Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte-SP

: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte-SP Rodada: 5ª da Série B

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.