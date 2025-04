Por MRNews



A partida AZ Alkmaar x NAC Breda acontece HOJE 17 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Twente que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

Prévia do Jogo: AZ Alkmaar x NAC Breda – Eredivisie 2024-2025

No próximo dia 24 de abril, o AZ Alkmaar enfrenta o NAC Breda no AFAS Stadion, em uma partida crucial pela Eredivisie. Este confronto, válido pela 30ª rodada, é fundamental para o AZ, que busca recuperar-se de uma série de derrotas e garantir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

ASSISTIR AO VIVO AZ Alkmaar x NAC Breda PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (24/04)

Contexto e Desempenho Recente

O AZ Alkmaar vem de uma dolorosa eliminação na final da KNVB Beker, onde perdeu nos pênaltis para o Go Ahead Eagles. Este revés foi o terceiro consecutivo em finais da competição, o que ampliou uma frustração que já dura desde 2013. Além disso, a equipe também foi eliminada precocemente da Liga Europa, o que deixou a Eredivisie como sua única esperança de garantir uma vaga na Europa.

Nos últimos seis jogos, o AZ não venceu, com três empates e três derrotas, o que fez com que caíssem para a sexta posição, ainda com chance de ir aos playoffs europeus, mas a 13 pontos do quarto colocado, o FC Utrecht.

Por outro lado, o NAC Breda luta contra o rebaixamento e, com uma sequência de dez jogos sem vitória, precisa urgentemente de pontos. A última vitória do time foi em 2020, quando derrotaram o AZ por 3-1 na KNVB Beker, mas este ano a situação é bem mais complicada. Eles estão apenas sete pontos acima da zona de playoffs de rebaixamento e precisam somar pontos fora de casa, onde a equipe tem sido frágil.

Equipes Prováveis

AZ Alkmaar (provável escalação):

Formação: 4-3-3

4-3-3 Jogadores: Owusu-Oduro; Wolfe, Indi, Goes, Maikuma; Koopmeiners, Smit; Bommel, Mijnans, Poku; Parrott

NAC Breda (provável escalação):

Formação: 4-2-3-1

4-2-3-1 Jogadores: Bielica; Kemper, Greiml, Mahmutovic, Valerius, Busi; Sauer, Balard, Leemans, Sowah; Omarsson

Análise do Jogo

Para o AZ, a vitória é essencial. A equipe tem um bom histórico contra o NAC, vencendo os últimos oito confrontos entre as duas equipes na Eredivisie. No entanto, sua forma em casa tem sido instável, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos no AFAS Stadion.

O NAC Breda, por sua vez, terá um desafio monumental pela frente. Além da falta de vitórias recentes, a equipe apresenta um péssimo desempenho fora de casa, com cinco derrotas nas últimas seis partidas. No entanto, uma surpresa aqui poderia ser fundamental para suas aspirações de permanência na liga.

Previsão

A vitória do AZ Alkmaar parece a mais provável, especialmente considerando o histórico recente entre os dois times e o momento complicado do NAC Breda fora de casa. No entanto, o NAC pode surpreender se conseguir se defender bem e aproveitar qualquer oportunidade no ataque.

Resultado esperado: AZ Alkmaar 3-1 NAC Breda.

Este jogo será crucial para as duas equipes, e qualquer um que consiga os três pontos terá um impulso significativo em suas respectivas campanhas.

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.