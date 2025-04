Ação da Prefeitura vai ofertar lazer, entretenimento e serviços de saúde no bairro União neste sábado, 26

Foto: Divulgação Semuc



Neste sábado, 26, ocorre o ‘Prefeitura com Você’ no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) União. O tema “Abril Azul”, que destaca o mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sendo assim, no horário das 8h às 16h, os moradores terão à sua disposição serviços de saúde, assistência social, finanças, empreendedorismo, atividades lúdicas e muito mais.

Localização do evento da Prefeitura

O Cras está localizado na rua Hilda Sobral Guedes, nº 81, bairro União. Além de atendimentos em diversas áreas, terá também muita diversão para as crianças com atividades de recreação e entretenimento para toda a família.

Como resultado, moradores poderão ainda contra com programação musical, feirinha de empreendedores da Ame e dos integrantes do Projeto Crescer, demonstração do canil da Guarda Municipal, Minicidade de Trânsito e muito mais.

Esta é a segunda edição de 2025 e a 16ª ação municipal desde 2023. Além do bairro União, serão abrangidos também o Caranã, Jardim Caranã, Cidade Satélite (Vila Jardim, Cidade Universitária e João de Barro), Murilo Teixeira, Piscicultura e Santa Tereza.

Serviços ofertados na ação da Prefeitura

Saúde

Atendimento médico, vacina, farmácia, odontologia, testagem rápida, mamografia, preventivo, consulta ginecológica, emissão do cartão SUS, pesagem do Bolsa Família, suplementação de vitamina A, distribuição de hipoclorito e preservativos, aferição de pressão e glicemia, vacinação de cães e gatos.

Assistência Social

Cadastro único, distribuição de plantas medicinais, conselho tutelar (informações e registros de denúncia), exposição de produtos do projeto Crescer, salão de beleza.

Procon e ouvidoria

Abertura de reclamações diversas, renegociação de dívidas, tira-dúvidas, orientação financeira, recebimento de denúncias. E até atendimento ao público para orientar e abrir demandas (elogio, informação, sugestão, reclamação e denúncias) referentes aos serviços prestados pela PMBV.

Segurança e trânsito

Apresentação e demonstrações do Canil da Guarda Civil Municipal, Patrulha Maria da Penha, minicidade e jogos interativos de trânsito. Também terá disponibilização de cartões de estacionamento para vagas preferenciais de idosos e pessoas com deficiência.

Educação e FQA

Playground infantil, atividades de pintura e desenho, jogos de tabuleiro, contação de histórias, oficina de combate ao abuso infantil (para crianças). Do mesmo modo, terá o cantinho de amamentação e fraldário, atualização cadastral do FQA, orientação sobre amamentação e cuidados com o bebê.

Agência Municipal de Empreendedorismo e fomento

Informações e orientações sobre o acesso ao microcrédito AME-BV e aos cursos e oficinas para desenvolvimento do empreendedorismo.

EMHUR

Orientações sobre Regularização Fundiária Urbana, loteamento, uso e ocupação de solo, carteira de ambulante, veiculação de propaganda (faixa, placa, totem, outdoor, flag e etc.).

Finanças

Por fim, na parte de finanças. vai ocorrer a orientação e emissão de taxas, impostos e declarações para contribuintes, orientação para MEI. Além disso, vai ter esclarecimentos sobre nossos serviços, emissão de certidões e abertura de processos.

