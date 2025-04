ASSISTIR Osasuna x Sevilla AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (24/04)

A partida entre Osasuna x Sevilla acontece HOJE (24), às 14 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Osasuna que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Osasuna x Sevilla – La Liga – 33ª Rodada – Palpite, Escalações e Onde Assistir

Data e horário: Quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio El Sadar, Pamplona

Transmissão no Brasil: Star+

Resumo do confronto

Osasuna e Sevilla se enfrentam nesta quinta-feira em um duelo crucial válido pela 33ª rodada de La Liga 2024/25. Os donos da casa seguem sonhando com uma vaga na Conference League, enquanto os visitantes ainda flertam com o rebaixamento após mais uma temporada decepcionante.

Momento do Osasuna

O Osasuna vive uma fase de recuperação no campeonato. Após perder para o Barcelona no fim de março, a equipe emendou quatro jogos de invencibilidade, incluindo vitórias importantes contra Girona e Valladolid. Atualmente, está a apenas dois pontos da oitava colocação – que pode dar uma vaga europeia dependendo dos resultados de copas nacionais.

Mesmo com o bom momento, a defesa segue como ponto fraco: apenas dois jogos sem sofrer gols em casa, totalizando 23 gols sofridos em 16 partidas no El Sadar. No entanto, o time comandado por Vicente Moreno se apoia na força ofensiva do artilheiro Ante Budimir, que ultrapassou a marca dos 20 gols na temporada.

Situação do Sevilla

O Sevilla chega pressionado. A equipe está a seis pontos da zona de rebaixamento e a seis da zona de classificação europeia, mas sem vencer há cinco partidas. O empate com o Alavés no último fim de semana, na reestreia de Joaquín Caparrós como técnico, evitou uma quinta derrota consecutiva, mas deixou claro que o time ainda não encontrou seu melhor futebol.

Dodi Lukebakio, principal nome do ataque, está em jejum de gols há seis partidas. Além disso, os desfalques são um problema: Akor Adams, Ruben Vargas e Tanguy Nianzou seguem fora por lesão, e Nemanja Gudelj cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Lucas Torro, Aimar Oroz; Budimir, Ruben Garcia.

Técnico: Vicente Moreno

Sevilla: Nyland; Carmona, Bade, Kike Salas, Pedrosa; Agoume, Sow, Peque; Lukebakio, Romero, Ejuke.

Técnico: Joaquín Caparrós

Retrospecto recente

Osasuna não perde para o Sevilla há sete jogos e aposta nesse retrospecto para manter vivo o sonho europeu. O Sevilla, por sua vez, tenta somar pontos importantes em um momento crítico da temporada.

Palpite final

O Osasuna é uma das equipes que mais empatou na temporada, e mesmo com duas vitórias seguidas, o nível dos adversários era inferior. Já o Sevilla conseguiu interromper a sequência de derrotas, mas segue inconsistente.

Palpite: Osasuna 1 x 1 Sevilla

