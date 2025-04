Posted on

As empresas podem se inscrever até 19 de janeiro – Arte sobre foto de Alexandre Macieira A cidade do Rio está lançando nesta sexta-feira (20/12) o segundo edital de chamamento da Lei do ISS Neutro, com montante de R$ 60 milhões/ano, até 2023, para empresas instaladas no município que desejam compensação tributária na compra de […]